W Warszawie działa dziś największa w kraju liczba centrów usług dla biznesu . Co w pana ocenie temu sprzyja i jakie znaczenie ma dla stolicy ta część gospodarki?

/> />

Sektor nowoczesnych usług biznesowych ma dla Warszawy znaczenie strategiczne – już kilka lat temu wskazaliśmy go jako jeden z kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji, a obecne dane jedynie potwierdzają i wzmacniają tę pozycję. To jeden z motorów gospodarki.

W Polsce to dzisiaj ponad 2 tys. centrów, setki tysięcy miejsc pracy i istotny wkład w eksport i PKB. Dla Warszawy ma ogromne znaczenie, ponieważ współtworzy naszą pozycję wśród najważniejszych stolic biznesowych Europy. Region stołeczny Warszawa jako jedyny z Polski znajduje się w pierwszej dziesiątce europejskich lokalizacji sektora usług biznesowych (NUTS 2).

Warszawa ma silny udział usług opartych na wiedzy i pozostaje w gronie zaawansowanych ekosystemów innowacyjnych w skali kontynentu. Stolica jest dziś krajowym liderem, zarówno pod względem liczby centrów (422 w Warszawie i okolicach, w tym 418 w granicach administracyjnych), jak i liczby pracowników sektora (111 500, z czego 111 200 w granicach miasta). Co istotne, aż 137 z nich to centra pierwsze w Polsce, czyli jednostki, które jako pierwsze w kraju rozpoczęły działalność w ramach globalnych struktur swoich firm.

Co sprawia, że stolica przyciąga ten sektor usług?

Najprościej można to ująć tak: ludzie i miejsca. Jednym z kluczowych atutów stolicy jest stały dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz największe w kraju zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej przekraczającej 6,2 mln mkw. Co ważne, miasto konsekwentnie inwestuje w jakość przestrzeni publicznej, rozwój usług społecznych oraz komfort życia, co przyciąga coraz więcej utalentowanych specjalistów z kraju i z zagranicy. Dlatego Warszawa stała się miejscem, w którym globalni inwestorzy znajdują nie tylko talenty, lecz także dojrzały ekosystem współpracy między biznesem, nauką i samorządem. To fundament dalszego wzrostu sektora usług biznesowych.

Szczególnie istotna dla rozwoju nie tylko centrów usług dla biznesu jest dostępność wykwalifikowanych pracowników. Mamy epokę pracy hybrydowej, ale co przemawia za tym, aby wybierali oni Warszawę jako miejsce do życia i pracy – patrząc w skali Europy? Wyzwaniem są np. ceny mieszkań w relacji do zarobków.

W epoce pracy hybrydowej szczególnego znaczenia nabiera atrakcyjność miasta jako miejsca do życia. Współczesny biznes lokuje swoje inwestycje tam, gdzie koncentrują się talenty, dlatego naszym zadaniem jest tworzenie takich warunków, które przyciągają specjalistów, sprzyjają ich rozwojowi i zachęcają do pozostania w Warszawie na dłużej.

Warszawa oferuje największy i najbardziej zróżnicowany rynek pracy w kraju. To właśnie w stolicy koncentruje się najszerszy wachlarz możliwości zawodowych, co przyciąga osoby poszukujące dynamicznego rozwoju i stabilności zatrudnienia. Ważnym atutem jest także silny system edukacyjny: szeroka oferta studiów, umiędzynarodowione uczelnie oraz absolwenci z kompetencjami cyfrowymi i językowymi. To wszystko sprawia, że Warszawa jest naturalnym wyborem zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i dla firm poszukujących doświadczonych specjalistów. W stolicach oraz dominujących metropoliach koszty życia są zazwyczaj wyższe, jednak rekompensują je wyższe wynagrodzenia i lepszy standard usług publicznych.

W jaki sposób zatem można tworzyć takie usługi publiczne i otoczenie, aby przyciągać najlepsze kadry?

Warszawa intensywnie inwestuje w przestrzeń publiczną, a projekty realizowane m.in. w ramach Nowego Centrum Warszawy wyraźnie zmieniają sposób, w jaki odbierana jest stolica. Przebudowane ulice Bracka, Chmielna, Marszałkowska, Plac Powstańców Warszawy, a za chwilę także Złota i Zgoda, a także zielona przestrzeń Placu Centralnego czy pieszo rowerowy most nad Wisłą tworzą spójny, wygodny i przyjazny układ miejski.

Równolegle miasto realizuje jedne z największych od kilku dekad inwestycji w rozwój komunikacji miejskiej: projekty tramwajowe – nowe linie, modernizacje torowisk i rozbudowa sieci oraz rozbudowa metra poprawiają dostępność transportu publicznego i skracają czas dojazdów. Wszystkie te działania realnie podnoszą jakość życia i sprawiają, że Warszawa staje się miejscem, w którym po prostu chce się mieszkać.

Olbrzymimi atutami Warszawy, co potwierdzają liczne międzynarodowe rankingi, są, poza piękną, zadbaną zielenią, bezpieczeństwo i czystość w naszym mieście. W skali Europy Warszawa pozostaje miastem konkurencyjnym: oferuje wysoką jakość życia, bogatą ofertę kulturalną i biznesową, dynamiczne środowisko międzynarodowe oraz wynagrodzenia, które – choć niższe niż na Zachodzie – w połączeniu z kosztami życia nadal tworzą atrakcyjny bilans. Wszystko to sprawia, że stolica jest jednym z najciekawszych miejsc do życia i pracy dla specjalistów z sektora usług biznesowych i nowoczesnych technologii.

Jak dzisiaj definiuje pan zadania samorządu terytorialnego służące wspieraniu i przyciąganiu inwestorów tworzących miejsca pracy dla specjalistów?

To działania budujące długofalową atrakcyjność gospodarczą miasta i tworzące warunki sprzyjające inwestycjom o wysokiej wartości dodanej.

Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, który przekłada się na nasze codzienne funkcjonowanie, wymaga od Warszawy konsekwentnego wzmacniania jej atrakcyjności inwestycyjnej. Kluczowe znaczenie mają nie tylko dobre warunki infrastrukturalne i dostęp do wykwalifikowanej kadry, lecz także spójna polityka promocyjna oraz wysoka jakość obsługi inwestorów.

Kluczowe jest utrwalanie obrazu Warszawy jako rynku nowoczesnego, stabilnego i przewidywalnego dla inwestorów. Miasto chce być widoczne tam, gdzie zapadają decyzje inwestycyjne: na targach, konferencjach oraz w międzynarodowych sieciach współpracy branżowej. Coraz większą rolę odgrywa też współpraca z partnerami – zarówno lokalnymi, jak i globalnymi – aby wspólnie budować markę Warszawy.

Równocześnie istotne pozostaje utrzymanie wysokiej jakości obsługi projektów, w przypadku których rozważa się wybór stolicy – tak aby inwestorzy mieli pewność, że trafiają do miasta oferującego profesjonalne wsparcie i sprzyjające warunki do rozwoju.

Jakie działania planują podejmować władze Warszawy, aby umacniać pozycję stolicy jako wiodącego ośrodka usług dla biznesu? Czy macie tu również jakieś oczekiwania wobec państwa?

Koncentrujemy się dziś na działaniach, które wzmacniają pozycję miasta jako jednego z kluczowych europejskich hubów usług dla biznesu. Coraz większy nacisk kładzie się na budowanie spójnego, przyjaznego ekosystemu – takiego, w którym inwestorzy znajdują nie tylko przestrzeń do działania, lecz także stabilność, przewidywalność i realne wsparcie.

Z perspektywy miasta oznacza to przede wszystkim dalsze rozwijanie oferty inwestycyjnej w sposób odpowiadający na potrzeby sektorów zaawansowanych technologicznie. Rozwijane są narzędzia, które ułatwiają firmom orientowanie się w możliwościach, jakie oferuje stolica – od informacji o terenach, po wsparcie na etapie planowania i realizacji projektów.

Jeśli chodzi o oczekiwania wobec państwa, to dotyczą one przede wszystkim otoczenia regulacyjnego. Duże miasta potrzebują przepisów, które pozwalają szybciej realizować inwestycje, elastyczniej gospodarować terenami i skuteczniej konkurować o projekty międzynarodowe. Ważne jest również wsparcie infrastrukturalne – zarówno transportowe, jak i cyfrowe – bo to ono w praktyce decyduje o tym, czy inwestorzy widzą w Polsce lokalizację zdolną do obsługi globalnych procesów biznesowych.

Ponadto chcielibyśmy wspólnie z państwem pracować na rzecz popularyzacji Polski i Warszawy, jej kapitału i oferowanych możliwości inwestycyjnych, a nade wszystko nad pokazywaniem, że jesteśmy stabilnym, przewidywalnym i bezpiecznym miejscem do lokowania inwestycji.

Jacek Pochłopień

/> />