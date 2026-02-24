Najnowsza edycja plebiscytu wyłoniła pod koniec ubiegłego roku 16 najpiękniejszych miejsc w kraju – po jednym z każdego województwa – wybranych w internetowym głosowaniu przez internautów spośród 48 nominowanych lokalizacji. Wśród laureatów znalazły się zarówno znane atrakcje turystyczne, takie jak geopark Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku czy zatopiony las koło Czołpina nad Bałtykiem, jak i mniej oczywiste perełki polskich regionów. Jak informował organizator, w plebiscycie oddano aż 200 tys. głosów.

Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowała wieś Brzózki w powiecie nakielskim. Miejsce to zdobyło tytuł Cuda Polski 2025 w regionie dzięki barwnej, artystycznej przestrzeni, która zamieniła wiejskie domy i ulice w galerię pod gołym niebem.

Brzózki znane są z murali inspirowanych dziełami Vincenta van Gogha – takich motywów jak „Gwiaździsta noc” czy „Pole pszenicy z cyprysami” – które powstają przy współpracy lokalnej społeczności i zaproszonych artystów. Oprócz malowideł na elewacjach pojawiają się też rzeźby i kapliczki, które tworzą unikalny klimat tej miejscowości i przyciągają turystów oraz twórców z całej Polski.

Kilka lat temu powstało tu również 15 kapliczek z wizerunkami aniołów. W Brzózkach natrafimy też na dwa nieczynne cmentarze ewangelickie, pamiętające dawnych, pruskich mieszkańców tej miejscowości.

14–16 sierpnia 2026 r. odbędzie się w Brzózkach druga edycja Van Gogh Festival. Pozwala on na obcowanie ze sztuką, słowem i z muzyką w otwartej, plenerowej scenerii. Program przewiduje sześć ścieżek: literacką, filmową, muzyczną, edukacyjną, sztuk pięknych i teatralną, a także poszerzoną strefę dla dzieci oraz rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz warsztatów, koncertów i spotkań w tym roku pojawi się także nocna SCENA VAN GOFF – miejsce działań offowych i eksperymentalnych, łączących różnorodne formy ekspresji.

Oprócz Brzózek w konkursie były nominowane także inne atrakcje regionu, takie jak Pałac w Lubostroniu czy Zamek w Golubiu-Dobrzyniu.

