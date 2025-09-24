Forum Nowego Przemysłu to nowa, szeroka formuła, rozwijająca cieszącą się dużym zainteresowaniem Konferencję Nowy Przemysł 4.0. Program tegorocznego wydarzenia obejmie kilkanaście debat i wystąpień dotyczących najważniejszych wyzwań wobec których stoją krajowe przedsiębiorstwa.

Agenda wydarzenia jest kompletnym i reprezentatywnym przeglądem kwestii istotnych w kontekście przyszłości funkcjonowania branż związanych z produkcją przemysłową. Siłą naszych wydarzeń są ludzie. Wśród prelegentów ponownie znajdą się doświadczeni praktycy, przedstawiciele kadry menadżerskiej i dyrektorowie, którzy podzielą się swoim ocenami co do warunków jakie może przynieść przyszłośći ich wpływu na przedsiębiorstwa produkcyjne – mówi Aleksandra Helbin, redaktorka naczelna WNP.pl.

„Produkcja przemysłowa zlokalizowana w Europie i w Polsce w architekturze bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego; Rola europejskiej produkcji stali dla perspektyw odbudowy lokalnych mocy produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego i potencjału militarnego; Rynek pracy: deficyty kompetencji (cyfrowych, technicznych, miękkich) i strategie adaptacji; Dostępna, stabilna, czysta energia dla przemysłu jako główny czynnik jego konkurencyjności. Plan na rzecz przystępnej cenowo energii“ – to wybrane kwestie, które poruszone zostaną w dyskusji. Nie zabraknie również tematyki transformacji technologicznej, cyberbezpieczeństwa, odporności infrastruktury przemysłowej oraz barier regulacyjnych utrudniających inwestycje w produkcję.

Jak budować konkurencyjność polskiego przemysłu? W Katowicach ważna debata
Jak budować konkurencyjność polskiego przemysłu? W Katowicach ważna debata / Materiały prasowe

W Europie duży nacisk kładziemy obecnie na odbudowę naszego potencjału obronnego, co nie jest możliwe bez rozwijania przedsiębiorstw produkcyjnych działających w tym sektorze.Forum Nowego Przemysłu tworzy przestrzeń do rozmów nad kluczowymi w tym kontekście kwestiami. Doskonałą okazją ku temu będzie obecność w Katowicach znamienitych gości, świetnie znających realia funkcjonowania przemysłowego ekosystemu, w którym kondycja każdego z będących jego częścią elementów ma przełożenie na funkcjonowanie całości środowiska – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP, organizatora konferencji.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum Nowego Przemysłu będzie rozstrzygnięcie czwartej odsłony konkursu The Best of Industry 4.0. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: „Zakład produkcyjny”, honorującej obiekty konsekwentnie stawiające kroki na drodze do stworzenia „fabryki przyszłości”, oraz „Technologia”, stawiającej na piedestale rozwiązania wyprzedzające konkurencję i wprowadzające użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Liderzy wskazali, co się przyczynia do sukcesu firm
Liderzy wskazali, co się przyczynia do sukcesu firm

Ważną częścią tegorocznej edycji wydarzenia będzie towarzysząca im konferencja Przemysł dla obronności, której celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu polskiego biznesu przemysłowego i pokazania jak zaktywizować jego udział w sektorze obronnym.