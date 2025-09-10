Katowice, 26 sierpnia 2025 r. – 1–2 października 2025 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stanie się centrum polskiej energetyki. Kolejna odsłona Energy Days, kluczowego w kraju wydarzenia konferencyjno-targowego dla branży, połączy debatę ekspercką, prezentację nowoczesnych technologii i rozwiązań oraz możliwości biznesowych. Rejestracja na tegoroczną edycję jest już otwarta.

Energy Days ponownie zgromadzi ekspertów, przedsiębiorców i liderów sektora, tworząc przestrzeń do rozmów o kluczowych wyzwaniach transformacji energetycznej. Jak podkreśla prezes Grupy PTWP, Wojciech Kuśpik, siłą wydarzenia jest różnorodność tematów i uczestników, których łączy wspólny cel – rozwój polskiej energetyki:

– To miejsce, w którym spotykają się idee, innowacyjne technologie i ludzie kształtujący przyszłość sektora. Stawiamy na pogłębioną dyskusję, prezentację przełomowych rozwiązań oraz budowanie trwałych relacji biznesowych. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja, Energy Days inspiruje i mobilizuje do realnych działań – mówi.

Konferencja i EXPO w jednym miejscu

Energy Days to platforma spotkań dla przedstawicieli całego sektora energetycznego – od wytwórców energii, przez dostawców technologii, po samorządy i instytucje finansowe. Podczas dwóch dni w Katowicach uczestnicy będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu sesjach tematycznych poświęconych m.in.: transformacji energetyki, energetyce wiatrowej i jądrowej, magazynowaniu energii, efektywności energetycznej, gospodarce wodorowej, cyfryzacji sektora, infrastrukturze sieciowej czy modernizacji ciepłownictwa. Równolegle otwarta dla uczestników będzie część wystawiennicza, w której firmy zaprezentują swoje produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania.

Suppliers’ Day – przestrzeń do współpracy

Jednym z kluczowych punktów programu będzie Suppliers’ Day – forum, które ułatwia bezpośrednie kontakty między dostawcami technologii i usług a inwestorami. To przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.

Eksperci i liderzy transformacji

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele branży energetycznej – eksperci i liderzy projektów kształtujący politykę sektora. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła reprezentantów najważniejszych firm, instytucji rządowych oraz regulatorów rynku, co potwierdza rangę wydarzenia.

Energy Days to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać kluczowych graczy rynku, poznać najnowsze technologie i wziąć udział w dyskusji o przyszłości polskiej energetyki. Rejestracja jest już otwarta i możliwa poprzez formularz dostępny na stronie:

https://www.energydays.pl/2025/pl/rejestracja,2826.html

Zgłoszenia do udziału stacjonarnego organizator przyjmuje do 30 września br. do godziny 15.00.

Transmisje online wszystkich debat, wykładów i prezentacji będą dostępne będą na stronie internetowej wydarzenia: https://www.energydays.pl/2025/pl/sesje/

Organizatorem Energy Days jest Grupa PTWP.