Cykl bezpłatnych konferencji organizowany przez firmę Comarch skierowany jest do przedstawicieli jednostek administracji publicznej. Wydarzenie łączy ekspertów IT, liderów branży i przedstawicieli sektora publicznego, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń. To okazja, aby poznać najważniejsze założenia nowej strategii cyfryzacji kraju, kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz innowacyjne rozwiązania, które wspierają transformację cyfrową, jak nowoczesny system ERP oraz system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

W trakcie konferencji przedstawione zostaną główne cele strategii cyfryzacji, których realizacja jest niezbędna do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej organizacji. Skoncentrujemy się na jednym z największych wyzwań – integracji różnych systemów informatycznych, które wspierają te same procesy i sprawy. Wskażemy również, jakie cechy i korzyści powinny oferować systemy IT, aby umożliwić pełną Elektroniczną Obsługę Spraw (EOS).

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie wykorzystanie oprogramowania w chmurze oraz jego wpływ na wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa. Omówimy rozwiązania organizacyjne i technologiczne gwarantujące bezpieczeństwo oprogramowania, w tym procesy tworzenia zgodne z SSDLC (Secure Software Development Lifecycle), testy penetracyjne wymagane przez dyrektywę NIS2 oraz mechanizmy eliminacji produktów i usług o statusie End of Life (EOL). Przedstawimy także, jak zespół Comarch przygotowuje się do nowych wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W czasie wydarzenia przedstawimy produkty Comarch EOS, w tym system Comarch EZD do elektronicznego zarządzania dokumentacją i procesami oraz omówimy różne modele wdrożenia. Implementacja systemu w chmurze niesie wiele korzyści, takich jak redukcja kosztów operacyjnych, poprawa efektywności pracy oraz elastyczność i skalowalność rozwiązania.

Przybliżymy również ekosystem Comarch ERP Egeria, w tym nowoczesny system HR obejmujący moduły kadrowo-płacowe i portal pracowniczy. Omówimy jego zalety, takie jak nowoczesna architektura, intuicyjny interfejs dostosowany do procesów oraz różne opcje wdrożenia, w tym Cloud, CUW i on-premise.

Konferencja "Transformacja cyfrowa z Comarch – nowe standardy systemów ERP i EZD w chmurze" odbędzie się w pięciu miastach.

8 maja w Warszawie w hotelu Warsaw Presidential Hotel

Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie: events.comarch.com