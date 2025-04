Administracja publiczna w Polsce stoi przed jednym z największych wyzwań ostatnich lat, związanych z przyciąganiem i zatrzymaniem najlepszych specjalistów, w obliczu silnej konkurencji ze strony sektora prywatnego. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, rosnące oczekiwania młodych pokoleń i postępująca cyfryzacja wymuszają na urzędach zmianę podejścia do rekrutacji i zarządzania talentami.

Jakie strategie mogą sprawić, że sektor publiczny stanie się atrakcyjnym miejscem pracy dla wysoko wykwalifikowanych ekspertów?

O innowacyjnych rozwiązaniach, odpowiadających na potrzeby współczesnych pracowników, a także o administracji publicznej jako nowoczesnym i konkurencyjnym miejscu pracy już 14-15 kwietnia w Sopocie rozmawiać będą uczestnicy Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego.

Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania

Praca w administracji publicznej kojarzona jest z dużą stabilnością zatrudnienia, przy jednocześnie mniej konkurencyjnych wynagrodzeniach. Sektor prywatny oferujący nie tylko wyższe pensje, ale również dynamiczne ścieżki kariery oraz pakiety benefitów, przyciągną nie tylko wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale przede wszystkim młodsze pokolenie (Y i Z), które od pracodawców oczekuje możliwości stałego rozwoju zawodowego i osobistego, godnego wynagrodzenia, a także aktywnego udziału w procesach decyzyjnych. W dobie globalnych zmian gospodarczych, samorządy oraz instytucje publiczne muszą zmierzyć się z realnym problemem odpływu specjalistów.

Nowoczesna administracja publiczna nie może zatem polegać jedynie na stabilności zatrudnienia jako jedynym atucie. Konieczne jest wdrażanie innowacyjnych strategii rekrutacyjnych, stawiania na rozwój pracowników i budowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy. Jak mówi Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania: - Jesteśmy świadomi, że sektor prywatny może oferować wyższe wynagrodzenia, ale posiadamy jako jednostki samorządowe inne atuty. Praca w jednostce samorządowej jest mocno różnorodna, ale osoby, które chcą tu pracować wskazują na poczucie misji, wpływ na lokalne społeczności i stabilność zatrudnienia. To wartości, które dla wielu specjalistów nadal są wysoko cenione na rynku pracy. Aby administracja samorządowa stała się nowoczesnym i konkurencyjnym miejscem pracy, niezbędne jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi HR, jasnych reguł i zasad, elastycznych form zatrudnienia, nowych technologii oraz aktywnego zarządzania dobrostanem pracowników. Należy także stworzyć warunki dla zatrzymania specjalistów z długoletnim stażem pracy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy mogą wzbogacać organizację. Kluczowe jest także budowanie silnego wizerunku pracodawcy i inspirowanie się dobrymi praktykami z innych miast, aby dostosować je do lokalnych potrzeb i specyfiki administracji samorządowej.

Wypalenie zawodowe – nowa epidemia

Brak work-life balance oraz przewlekły stres, szczególnie narażają pracowników na problem wypalenia zawodowego. Chociaż problem ten został przez samą Światową Organizację Zdrowia wpisany do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, to w Polsce trudno o medyczne wsparcie w tym zakresie. A problem jest realny, o czym świadczyć mogą różne symptomy tj. zmniejszona koncentracja i efektywność czy też brak możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Nie inaczej jest w sektorze publicznym, gdzie urzędnicy często zmagają się z nadmiernym obciążeniem, presją czasu oraz ograniczonymi możliwościami awansu. Brak odpowiednich narzędzi cyfrowych, twardo określone struktury organizacyjne i powtarzalność zadań prowadzą do spadku zaangażowania i motywacji pracowników. – Najczęściej wypalenie zawodowe dotyka osoby ambitne, zaangażowane, jednocześnie z poczuciem misji i chęcią niesienia pomocy. Osoby te niejednokrotnie przez lata wykonują te same obowiązki, nie mając przestrzeni na rozwój. Jest to istotny sygnał dla sektora publicznego, że powinien bardziej inwestować w rozwój ścieżki kariery, elastyczne warunki pracy oraz programy wsparcia psychologicznego – dodaje Krzysztof Wójtowicz, Pełnomocnik ds. legislacji, Unia Miasteczek Polskich, Dyrektor Zarządzający, WirtualnyUrzad.pl.

Konsekwencje dla funkcjonowania instytucji publicznych

Należy podkreślić, że zarówno problem odpływu pracowników do sektora prywatnego, jak i urzędników, którzy czują się wypaleni, bezpośrednio przekłada się na obsługę obywateli i realizację kluczowych zadań publicznych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, administracja powinna stać się bardziej elastyczna, innowacyjna i otwarta na zmiany. To oznacza konieczność nie tylko modernizacji procesów pracy, ale również redefinicji kultury organizacyjnej – opartej na współpracy, rozwoju i poszanowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Długofalowe inwestowanie w kapitał ludzki, a także zapewnienie odpowiednich narzędzi wsparcia, stają się kluczowymi elementami strategii, która pozwoli administracji publicznej nie tylko przyciągnąć najlepszych specjalistów, ale również utrzymać ich w dłuższej perspektywie.

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner Generalny: PLAY

Partnerzy:Agencja Rozwoju Pomorza, Bank Gospodarstwa Krajowego, Comarch, Eko-Pak, Emka, InPost Green City, ORLEN, ORLEN TERMIKA, Polski Fundusz Rozwoju, T-Mobile