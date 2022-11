Na stronie internetowej Konkursu, pod adresem: www.pracodawcagodnyzaufania.pl powstała specjalna zakładka z formularzem który umożliwia przedsiębiorcom zaprezentowanie Kapitule polityki pracowniczej, firmy mogą się zgłaszać do 14 listopada 2022 r.

Nadciągające spowolnienie gospodarcze i problemy geopolityczne sprawiają, że sytuacja pracowników i kandydatów do pracy w części branż może ulec diametralnej zmianie. Z jednej strony rosnąca inflacja przekłada się na coraz większą presję płacową, z drugiej strony wiele podmiotów gospodarczych zaczyna doświadczać poważnych problemów związanych ze wzrostem cen, kosztów prowadzenia działalności i trudnościami z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Jednak jak wynika również z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w których porównano sytuację gospodarczą w przedsiębiorstwach w trzech różnych momentach kryzysowych (szok wywołany wybuchem pandemii, związany ze szczytem zachorowań na COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie), duży biznes okazał się bardziej odporny na wstrząsy gospodarcze. Duże firmy, mając lepiej wykwalifikowaną kadrę do zarządzania finansami oraz dysponując większym buforem finansowym, mają większą elastyczność w reagowaniu na nieoczekiwane zdarzenia.

- Niepewna sytuacja, w której się znaleźliśmy i wyzwania gospodarcze, które stoją przed nami nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38% uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Największą mobilnością zawodową, co nie jest zapewne zaskoczeniem, charakteryzują się najmłodsi Polacy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej - powiedział Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy organizatorzy postanowili rozszerzyć listę kategorii, w których przedsiębiorcy mogą się zgłaszać. Obok stałej tematyki tj.: Programy stażowe, Wolontariat, Motywacja, Edukacja i Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, firmy mogą zgłaszać się do nowych kategorii tj.: Lider ESG, Rozwój i cyfryzacja oraz Działalność zagraniczna.

- Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowią barierę w ich działalności. Dlatego firmy, aby utrzymać dobrych pracowników bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy pracownicze. Mamy za sobą bardzo ciężkie dwa lata, a przedsiębiorstwa nadal borykają się z różnymi trudnościami. Mam nadzieję, że jesienią przedstawimy zwycięzców i najlepsze rozwiązania przez nich wdrożone, które będą drogowskazem dla innych pracodawców. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Podczas gali, oprócz wyróżnień, zostanie też przyznana nagroda Specjalna Kapituły oraz nagroda Dziennikarska dla publicystów i dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej.

Uroczystą galę, która odbędzie się 28 listopada br., poprzedzi debata ekspercka pt.: „Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych”.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Biznesu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Ankieta zgłoszeniowa konkursowa dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial

Tegoroczna edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem strategicznym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Polfrost. Partnerami merytorycznymi są: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica. Partnerami medialnymi wydarzenia są: Super Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Obserwator Gospodarczy, Kurier365.pl oraz portal BiznesCiti.com.