Trwa rejestracja na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

W programie znajdą się m.in. debaty poświęcone agrotechnice, rolnictwu regeneratywnemu, nowoczesnej technice rolniczej, ochronie roślin, produkcji zwierzęcej oraz odnawialnym źródłom energii w rolnictwie. Nowością w programie będzie debata o rosnącej roli kobiet w rolnictwie, szczególnie w zakresie zarządzania i wdrażania innowacji zwiększających konkurencyjność. Sesja pozwoli omówić bariery, z jakimi mierzą się rolniczki, oraz sposoby wspierania ich w podejmowaniu decyzji, rozwijaniu kompetencji przywódczych i aktywności zawodowej.

Konferencję otworzy debata poświęcona przyszłości gospodarstw rolnych – ich odporności na zmiany klimatyczne, finansowaniu, polityce rolnej i przyciąganiu młodego pokolenia do sektora. Inauguracja zbliży świat administracji, nauki, biznesu i samych rolników w zmierzaniu do wspólnego celu – by skutecznie budować konkurencyjne gospodarstwa.

– Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to od 13 lat jedna z naszych najlepszych tradycji i jednocześnie najważniejsza konferencja dla rolników i całej branży agro. Poruszymy tematy, którymi żyją rolnicy. Bo kiedy jedyną stałą staje się zmienność, a codzienność wymaga nieustannej adaptacji, rolnictwo – bardziej niż kiedykolwiek – potrzebuje wsparcia, aktualnej wiedzy i wymiany doświadczeń. Wiemy o tym w redakcji, wiedzą o tym ci, którzy mądrze prowadzą gospodarstwa, a wspólnie rozmawiać o tym będziemy już wkrótce, 20 listopada na Stadionie Legii w Warszawie – mówi Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl.

Obecność wielu wybitnych gości to jeden z wyróżników konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Udział w części konferencyjnej potwierdzili między innymi: Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Jacek Brol, Head of Technical Operations Agricultural Solutions w firmie BASF; dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; prof. Marcin Gołębiewski, prorektor ds. rozwoju, Katedra Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Igor Habrajski, Supply Chain Director w McDonald‘s Polska; Bernard Muselet, Senior Country Officer, Grupa Crédit Agricole w Polsce, I wiceprezes Credit Agricole Bank Polska; Justyna Jasińska, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych; prof. Mohamed Hazem Kalaji, Katedra Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020; dr Jerzy Próchnicki, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności; Dariusz Sip, prezes Syngenta Polska oraz prof. Monika Stanny, dyrektor Instytutu rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w tematycznie różnorodnych debatach i prelekcjach prowadzonych przez przedstawicieli świata nauki, ekspertów oraz doświadczonych praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo słuchacze będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami prezentowanymi przez firmy z sektora agro.

Narodowym Wyzwaniom w Rolnictwie towarzyszyć będzie Konferencja Sadyogrody.pl – innowacje i perspektywy, która skierowana jest do ogrodników i sadowników i odpowie na kluczowe wyzwania w zakresie budowania nowoczesnej, odpornej i konkurencyjnej produkcji warzyw i owoców w obliczu dynamicznych zmian klimatycznych, regulacyjnych i rynkowych.

Wieczorna uroczysta gala uzupełni formułę konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz Sadyogrody.pl – innowacje i perspektywy. Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody w trzech konkursach: Innowacyjny Farmer, Innowacyjny Produkt Rolniczy i Innowacyjny Produkt Ogrodniczy.

Organizatorem konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie i SadyOgrody – innowacje i perspektywy jest Grupa PTWP, wydawca portalu farmer.pl i sadyogrody.pl oraz miesięcznika „Farmer”, a także inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Rejestracja dla uczestników jest otwarta i prowadzona jest przez stronę: https://www.narodowe-wyzwania.farmer.pl/2025/pl/