W programie wydarzenia zaplanowano liczne panele tematyczne, warsztaty i sesje networkingowe, które pozwolą uczestnikom wymieniać doświadczenia, identyfikować globalne trendy i formułować strategie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Kongres będzie miejscem dialogu między CEO, inwestorami, przedstawicielami samorządów oraz ekspertami od innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Wśród prelegentów znajdą się także wybitne postaci świata kultury, mediów i gospodarki. Do grona panelistów zaliczają się reżyser i producent filmowy Krzysztof Zanussi oraz publicysta i komentator społeczno-polityczny Adam Żakowski. Ich obecność podkreśla, że kongres wychodzi poza typowe ramy gospodarcze, łącząc perspektywę humanistyczną z biznesową na poziomie światowym.

Organizatorzy zwracają uwagę, że to wydarzenie nie jest jedynie rynkową konferencją — to platforma, która łączy praktykę zarządzania, politykę gospodarczą i wizję przyszłości, dając uczestnikom możliwość wejścia w globalny krąg liderów i innowatorów. Dla Gliwic i regionu śląskiego będzie to także okazja pokazania swojej roli w nowej europejskiej mapie przemysłu, usług i technologii.

www.ltai.pl