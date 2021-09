Do najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką eksperci zaliczają również zieloną transformację. I nie chodzi wyłącznie o koszt, jaki trzeba ponieść, by naszą energetykę (ale też ciepłownictwo) przestawić na bardziej zielone tory. Chodzi również o szeroko rozumianą atrakcyjność polskich produktów za granicą. – Co z tego, że będą tanie, albo będzie je wyróżniała wysoka jakość. W krajach, do których sprzedajemy żywność, zmieniają się preferencje konsumentów, co dodatkowo wzmacnia tam polityka regulacyjna. Jeśli nie będziemy w stanie wykazać, że nasze towary powstają w sposób minimalizujący obciążenie dla środowiska, to nie znajdą one nabywców – przestrzega dr Maszczyk.