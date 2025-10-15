W tym specjalnym, wyjątkowym wydaniu gazety oddajemy głos właśnie przedstawicielom biznesu. Chcemy, aby na naszych łamach opowiedzieli o swoich problemach, postulatach i wizjach, wskazując, w którym kierunku powinna się rozwijać polska rzeczywistość gospodarcza. Przygotowane materiały, które wspólnie z biznesem planowaliśmy na specjalnie organizowanych kolegiach redakcyjnych, mają świetną wartość, gdyż o gospodarce i dotykających jej problemach piszą praktycy – ludzie, którzy na co dzień działają na rynku, stawiając czoła konkurencji, przeciwnościom regulacyjnym i administracyjnym, którzy znają i czują rynek, wiedząc, w którym kierunku powinien podążać z korzyścią dla całego państwa.

Zglobalizowany świat stał się trudniejszy

Rok 2025 jest trudny. Świat przeżywa wiele wstrząsów geopolitycznych, ale także przemian społecznych i technologicznych. Wojna w Ukrainie, która coraz bardziej zbliża się do naszych granic, konflikt na Bliskim Wschodzie, wojny celne Donalda Trumpa i ciągle docierające się relacje transatlantyckie, ekspansja Azji – wszystko to oddziałuje na nasze rynki, dotykając nie tylko największych rynkowych graczy, lecz także ich partnerów, dostawców czy podwykonawców. Zglobalizowany świat stał się trudniejszy, mniej czytelny, niż było to jeszcze kilka lat temu. To wymaga większej czujności i przenikliwości od liderów biznesu, aby mogli swobodnie, z korzyścią dla siebie, prowadzić swoje firmy w trudnych, nieprzewidywalnych warunkach rynkowych.

Nowa rzeczywistość to m.in. zmiany społeczne, presja migracyjna i związane z tym zawirowania na rynku pracy, które są wspomagane wciąż jeszcze niepewną automatyzacją

Nowe technologie – sztuczna inteligencja – są wielkim wyzwaniem dla wielu branż. Wiele firm stoi przed wyborem: czy to już jest odpowiedni czas, aby przemodelować swoje modele biznesowe w kierunku rewolucji cyfrowej, która się dokonuje? To wyzwanie, o którym mówi się coraz więcej, bo ten technologiczny skok już się dokonuje.

W Polsce kolejnym obszarem trosk i niepokojów przedsiębiorców jest, jak zawsze, obszar regulacyjny.

Deregulacja państwa prowadzona przez rząd poszła w dobrym kierunku, niestety w zderegulowane miejsca pojawiają się nowe regulacje, które mogą komplikować życie przedsiębiorcom. Planowane zmiany podatkowe na przyszły rok i większa ingerencja w swobodę zawierania umów z pracownikami mogą niepokoić. Dla wielu firm wyzwaniem będzie dostosowanie się do nowych systemów podatkowych na początku przyszłego roku. KSeF to największa rewolucja w administracji publicznej od dekad, która musi pociągnąć zmiany w przedsiębiorstwach i w ich kadrach zarządzających.

Wyzwań jest wiele. Na naszych łamach staramy się opisać niektóre z nich z perspektywy liderów biznesu – przenikliwość tekstów i analiz często imponuje. To wartościowy, wyjątkowy numer, który polecam czytelnikom. Dziękuję przedstawicielom biznesu, których idee państwa jako dobra wspólnego są nam bliskie, którzy zdecydowali się razem z nami realizować ten wyjątkowy projekt. ©℗