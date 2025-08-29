Podejście do polityki alkoholowej nie idzie jednak po linii tradycyjnych podziałów w Polsce. Po jednej stronie mamy bowiem episkopat i partię Razem, a po drugiej szeroki mainstream – od Konfederacji po Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę. Dla niektórych decyzja Karola Nawrockiego jest równoznaczna z promocją pijaństwa, dla innych – ze stanięciem po stronie praw i wolności obywatelskich.

Ograniczenia w dostępie do alkoholu - słychać przede wszystkim przeciwników

W debacie dominujący głos mają przeciwnicy wprowadzania ograniczeń dostępu do alkoholu. Trudno powiedzieć, na ile wynika to z działań lobby spirytusowego, na ile ze „zdrowego rozsądku” obywateli, a na ile ma to związek ze skalą nadmiernego spożycia – według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) dotyczy to prawie 3 mln Polaków

(z czego niecały milion to osoby uzależnione, a pozostałe pozostałe to tzw. pijący ryzykownie). Pewnie każdy z tych czynników ma wpływ na sceptycyzm wobec polityki antyalkoholowej.

Szeroka paleta argumentów zwolenników

Argumentów przeciwko restrykcjom można znaleźć sporo: spożycie etanolu na mieszkańca spada; w innych krajach konsumpcja jest na podobnym poziomie; alkohol nie jest w Polsce tańszy niż za granicą; podwyższenie cen uderzy w klasę ludową („zamiast na dzieci więcej pieniędzy pójdzie na wódkę”); picie to nieodłączny element naszej kultury, który pozytywnie wpływa na budowanie relacji społecznych; bez alkoholu ludzie znajdą inne, bardziej niebezpieczne środki odstresowania się; przemysł spirytusowy to ważna gałąź gospodarki; zagraniczne koncerny czekają, by przejąć polski rynek etc. Paleta argumentów jest więc szeroka, a z częścią z nich trudno polemizować. Co więcej, młode pokolenie zdaje się preferować inne używki. Spada też odsetek wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców – za sprawą wieloletnich akcji społecznych prowadzenie „na podwójnym gazie” stało się zachowaniem nieakceptowalnym. No i wreszcie: wcale nie pijemy więcej niż Czesi (unijni liderzy), Niemcy, Francuzi czy Hiszpanie. Choć dane różnią się w zależności od źródła, to raczej mieścimy się w europejskiej średniej.

Czy to oznacza, że problemu nie ma? Zwolennicy bardziej restrykcyjnej polityki antyalkoholowej będą podkreślać, że liczba uzależnionych od procentów niespecjalnie spada, a koszty społeczne i zdrowotne picia są ogromne – w 2021 r. PARPA szacowała je na ponad 90 mld zł. Badania przeprowadzone w 2023 r. przez ekonomistów ze Szkoły Głównej Handlowej mówią nawet o 185 mld zł. Na koszty składają się nie tylko wydatki na opiekę zdrowotną czy wymiar sprawiedliwości, lecz przede wszystkim trudne do precyzyjnego oszacowania utracone lata aktywności zawodowej i zgony spowodowane nadmiernym spożyciem. Dochody z akcyzy w wysokości kilkunastu miliardów złotych pokrywają zaledwie część strat.