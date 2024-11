Czwartkowe dane GUS na temat produktu krajowego brutto w III kw. wypadły gorzej od większości prognoz. W najbardziej popularnym ujęciu (na wykresie) PKB był o 2,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Analitycy spodziewali się wyniku w okolicach 3 proc. (w poprzednich trzech miesiącach było trochę więcej), choć zdawali sobie sprawę, że słabość sprzedaży detalicznej może doprowadzić do mocniejszego hamowania.

PKB poniżej oczekiwań

Osłabienie widać zwłaszcza w danych wyrównanych sezonowo. W takim ujęciu PKB był w III kw. o 1,7 proc. wyższy niż rok wcześniej, ale w II kw. rósł w tempie 3,6 proc. A jeśli wynik III kw. porównać z poprzednim, jest obniżka – o 0,2 proc. UE (dane wyrównane sezonowo) w porównaniu z III kw. ub.r. urosła o 1 proc., a w porównaniu z II kw. br. o 0,3 proc. ©Ⓟ

Mniej cyrkularni

W 2023 r. prawie 12 proc. materiałów wykorzystywanych w UE pochodziło z recyklingu – wynika z danych Eurostatu. Przed dekadą odsetek był o niemal 1 pkt proc. niższy. Mamy więc poprawę, choć nie jest to stała tendencja. Systematyczny wzrost miał miejsce do 2018 r., później udział materiałów z recyklingu się zmniejszył, by wyraźniej wzrosnąć w ostatnich dwóch latach. Polsce daleko pod tym względem nie tylko do unijnych liderów, lecz także do średniego wyniku. Jesteśmy przy tym jednym z sześciu krajów, w których wykorzystanie materiałów z recyklingu na przestrzeni prawie dekady się zmniejszyło. W dodatku w żadnym z krajów UE spadek nie był tak duży (choć akurat ubiegły rok przyniósł poprawę z 6,7 proc. do 7,5 proc.). W całej Unii największy udział w recyklingu mają metale (prawie 25 proc.), dalej są surowce niemetaliczne (14 proc.) i biomasa (10 proc.). ©Ⓟ

Miliarderzy zadowoleni

Majątek pięciu najbogatszych ludzi przekroczył 1 bln dol. Składają się na niego głównie akcje kontrolowanych przez nich spółek, które w tym roku mocno zyskują na wartości. Spośród głównych światowych rynków najlepiej radziła sobie dotąd giełda amerykańska, a ostatnia fala wzrostów miała miejsce po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich (pomogła też dokonana przez Fed dwa dni po wyborach obniżka stóp procentowych). Najbogatszym ziemianinem jest Elon Musk, właściciel Tesli i serwisu X. Musk należał do największych zwolenników Trumpa. Przyszły prezydent odwdzięczył mu się, proponując stanowisko w administracji. Musk ma współkierować departamentem, który zajmie się odbiurokratyzowaniem rządu. Drugim „współ” będzie Vivek Ramaswamy, którego majątek „Forbes” szacuje na 1 mld dol., co daje mu miejsce w 28. setce najbogatszych ludzi na świecie. ©Ⓟ