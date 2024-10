Od jesieni 2022 r. do połowy tego roku na warszawskiej giełdzie ceny akcji systematycznie rosły. Mimo to zaangażowanie inwestorów indywidualnych zmieniało się w stosunkowo niewielkim stopniu, pozostając w okolicach 90–100 mld zł.

Akcje w górę, więc sprzedajemy

Do rekordowego poziomu 14,1 mld zł w końcu czerwca urosło za to zaangażowanie w akcje spółek zagranicznych. Co nie musi oznaczać zakupów na innych giełdach – Allegro czy niedawny debiutant Żabka to spółki z siedzibą za granicą. Jeszcze u progu pandemii wartość spółek zagranicznych bezpośrednio w portfelach Polaków nie przekraczała 2 mld zł. Z danych NBP wynika, że od II kw. ub.r. Polacy więcej akcji spółek giełdowych sprzedawali, niż kupowali. W okresie kwiecień–czerwiec br. (ostatnie dostępne dane) saldo przekroczyło 3 mld zł na minusie. ©Ⓟ



W Europie trochę lepiej

W III kw. gospodarka strefy euro urosła o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, co przełożyło się na wzrost w skali roku o 0,9 proc. – podał w czwartek Eurostat. Trzy z czterech największych gospodarek unii walutowej – Niemcy, Francja i Hiszpania – wypadły lepiej, niż prognozowano (Niemcy w skali roku były pod kreską, ale w porównaniu z II kw. był wzrost). We Włoszech PKB był na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Nieprzyjemna niespodzianka przyszła za to ze Stanów Zjednoczonych. Tam wzrost PKB wyniósł w III kw. 2,8 proc., gdy spodziewano się co najmniej 3 proc. Ten wynik nie jest w pełni porównywalny z danymi ze strefy euro, bo w USA mowa o wzroście annualizowanym (pokazuje, jaki byłby wzrost PKB, gdyby dynamika z III kw. utrzymywała się przez cały rok). ©Ⓟ



Co nam dolegało

W 2023 r. co czwarta osoba oceniła swoje zdrowie bardzo dobrze, a prawie połowa dobrze – takie są wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego. „Mężczyźni częściej niż kobiety oceniali swoje zdrowie dobrze lub bardzo dobrze (odpowiednio 76,3 proc. i 67,6 proc.)” – podał GUS. Tylko wśród 80-latków i starszych odsetek oceniających własny stan zdrowia negatywnie (33,3 proc.) był wyższy niż oceniających pozytywnie (14,2 proc.). Wśród dolegliwości, na które cierpieliśmy w ubiegłym roku, najczęściej wymieniano nadciśnienie i choroby stawów. W porównaniu z 2020 r. z niemal 55 proc. do 51 proc. obniżył się odsetek osób przekonanych, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na stan zdrowia jest własne zachowanie. Z 32 proc. do 37 proc. urósł odsetek odpowiedzi, że najważniejsza jest jakość opieki zdrowotnej. ©Ⓟ