W przesłanym Komisji Europejskiej dokumencie rząd obiecuje, że do 2028 r. uda mu się obniżyć deficyt finansów publicznych (liczony według definicji UE) do ok. 3 proc. PKB. W tym roku ma on wynieść 5,7 proc. PKB. Jak to zrobimy?

Jak obniżymy deficyt

Mniej więcej w połowie mamy to zawdzięczać wpływom podatkowym, a w połowie wzrostowi gospodarczemu. W dokumencie zostały zaprezentowane szczegółowe wyliczenia dotyczące lat 2026–2028. W podatkach najważniejsze będą rosnące wpływy z PIT – efekt większych dochodów Polaków, ale też braku waloryzacji progów podatkowych. Po stronie wydatkowej pomogą „świadczenia z ubezpieczeń społecznych” – to także efekt utrzymywania na stałym poziomie takich wydatków, jak np. 800+. „Inne efekty” wynikają z tego, że zmiany w polityce budżetowej w jednym roku przekładają się na poziom PKB w okresach późniejszych. ©Ⓟ

Rubel na równi pochyłej

Kurs dolara w rublach rośnie. I to szybko – w ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania poszły w górę o 10 proc. Nie było w tym czasie innej waluty, która tak szybko traciłaby na wartości – kurs zbliża się już do 100 rubli za dolara. To po części efekt siły dolara – ostatnio wzmocniło go zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale na notowania rosyjskiej waluty mają również wpływ sankcje nałożone na Moskwę przez Zachód po wybuchu wojny z Ukrainą, które ograniczają możliwości pozyskiwania zachodnich walut (Rosja przerzuca się na juana). Oraz komplikująca się sytuacja makroekonomiczna, czego sygnałem jest przekraczająca 9 proc. w skali roku inflacja i stopy procentowe, które we wrześniu osiągnęły poziom 19 proc. (wiele wskazuje, że Bank Rosji podniesie je również w październiku). ©Ⓟ

Huragany kosztują najwięcej

Milton, który nawiedził Florydę, był trzecim w tym sezonie huraganem w tym amerykańskim stanie (poprzedni przeszedł dwa tygodnie wcześniej). Coś takiego zdarzyło się dopiero piąty raz w trakcie 150-letniej historii obserwacji cyklonów. Nie ma jeszcze dokonanych ex post szacunków zniszczeń. Prognozy mówiły o kwotach idących w dziesiątki miliardów dolarów (różniły się m.in. w zależności od tego, czy mowa była o łącznej kwocie, czy o szkodach ubezpieczonych, a także od założeń dotyczących tego, którędy miał przejść huragan). Wiadomo, że ewakuowano ponad 1 mln osób, ponad 2 mln zostały pozbawione dostępu do prądu. Cyklony odpowiadają za ponad połowę spośród niemal 2,7 bln dol. strat wywołanych przez katastrofy naturalne w Stanach Zjednoczonych od 1980 r. ©Ⓟ