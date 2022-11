Jeśli chcemy, by ludzie w wolnym czasie robili rzeczy dobre i dla nich, i dla wspólnoty, to musimy tworzyć tkankę instytucjonalną, która będzie do tych dobrych rzeczy zachęcała. Przemyślanej pracy nad taką tkanką nie widzę nawet w krajach dłużej ćwiczących demokrację niż Polska. Ta przestrzeń została stłumiona przez rewolucję technologiczną

Z Andrzejem Zybertowiczem rozmawia Jarema Piekutowski W wyniku rewolucji technologicznej, o której mówimy, według ekspertów w ciągu najbliższych 30 lat mają zniknąć takie zawody jak m.in.: sprzedawca w masowym handlu detalicznym, kasjer, agent biura podróży, kucharz fast food, dyspozytor taksówek, telemarketer, pracownik produkcji (np. składający produkty). Automatyzacja dużej części pracy spowoduje, że wielu ludzi pozostanie bez zatrudnienia. Jak poradzić sobie z tym problemem? Czy bezwarunkowy dochód gwarantowany jest rozwiązaniem?