Dla Joshuy walka z Usykiem była już drugą, którą stoczył w Arabii Saudyjskiej. W grudniu 2019 r. pokonał tam amerykańsko-meksykańskiego zawodnika Andy’ego Ruiza i odzyskał pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Za występ – według nieoficjalnych informacji magazynu „Forbes” – miał otrzymać od 40 mln do 70 mln dol., a Ruiz od 7 mln do 9 mln dol. Brytyjskie media krytykowały wówczas Joshuę za wyjazd do Arabii, nazywając to „skokiem na kasę”: wskazywały na liczne naruszenia praw człowieka w królestwie, w tym karę śmierci dla homoseksualistów. Joshua, zapytany o kontrowersje przed walką z Ruizem, zbagatelizował sprawę. – Obowiązują tam pewne zasady, których trzeba przestrzegać, a ja przestrzegam prawa. Tak po prostu jest w pewnych krajach – stwierdził. Kibicom oznajmił też, że jeśli nie mają prawa wjazdu do Arabii Saudyjskiej, to mogą obejrzeć walkę w telewizji. Fani boksu byli skonsternowani, bo Joshua wielokrotnie zabierał głos w obronie mniejszości, brał też udział w protestach ruchu Black Lives Matter w Londynie w 2020 r., a na swojej prawej ręce ma wytatuowany kontur afrykańskiego kontynentu.