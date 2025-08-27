- Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców – powiedziała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców. - Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia – dodała policjantka.

Niedzielski trafił do szpitala

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. dr Mariusz Mioduski potwierdził w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.

Sprawę skomentował były premier Mateusz Morawiecki. „Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań” - napisał na platformie X.

Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Morawieckiego.