Ekonomiści Simeon Djankow (London School of Economics) oraz Ołeksij Blinow (ukraiński Alfa Bank) próbują naszkicować scenariusz przyszłości gospodarczej Ukrainy po odparciu rosyjskiej inwazji. Wychodzą z założenia, że PKB tego kraju spadnie w tym roku o ok. 36 proc. Głównym powodem tak ogromnego ubytku będzie 40 proc. spadek konsumpcji prywatnej – wywołany z jednej strony brakami w zaopatrzeniu (nie ma czego kupować), z drugiej – migracją (ponad 6,5 mln ludzi wyjechało za granicę). Rząd w Kijowie od początku konfliktu próbował ratować sytuację dużym wzrostem deficytu budżetowego (do 15 proc. PKB). Mimo to w tym roku konsumpcja i tak spadnie o 7 proc. w porównaniu z 2021 r. Do tego dochodzi znaczący spadek inwestycji (-50 proc. wobec tego, co było rok temu), bo dziś lokuje się aktywa w Ukrainie właściwie wyłącznie w wymianę dóbr kapitałowych potrzebnych do zapewnienia ciągłości produkcji. I to też tylko w tych rejonach, w których to ze względu na działania zbrojne w ogóle jest możliwe. Załamanie eksportu (-50 proc.) tylko dopełnia ponurego obrazu całości.