Populiści uwielbiają podgrzewać antyimigranckie nastroje, by cementować swój elektorat. Tymczasem wszystkie badania sugerują, że jeśli masz więcej ludzi, to gospodarka się do tego dostosuje. Z Davidem Cardem, profesorem ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, laureatem Nagrody Nobla z ekonomii w 2021 r. wraz z Joshuą Angristem i Guidem Imbensem rozmawia Sebastian Stodolak

Piszą o panu: „Uważany za jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów swojego pokolenia zajmujących się płacami, edukacją, emigracją oraz nierównościami”. Taka laurka to też spora presja, prawda? Ludzie mówią różne rzeczy, przyzwyczaiłem się (śmiech).