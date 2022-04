Ekonomista przypomina, że wiarygodnego wyliczenia nie można rozpoczynać dopiero od agresji z 24 lutego. Bo wojna zaczęła się wcześniej – już w 2014 r., gdy po rewolucji na Majdanie Rosja odpowiedziała aneksją Krymu i wysłała wojska do Donbasu. To właśnie do tego momentu należy się cofnąć przy szacowaniu ekonomicznych kosztów obecnej inwazji.