Propaganda i kłamstwa. To jest obraz węgierskiej kampanii wyborczej zakończonej w niedzielę spektakularnym zwycięstwem koalicji Fidesz-KDNP. Viktor Orbán będzie teraz dysponował największą od początku swoich rządów w 2010 r. większością (w tym momencie podaje się 53 proc., nie ma jeszcze oficjalnych wyników, na razie przewaga wynosi co najmniej 1 mln głosów). Skala sukcesu musiała zaskoczyć samych polityków - jeszcze w trakcie wieczoru wyborczego szef bliskiego Fideszowi ośrodka opinii publicznej twierdził, że koalicja większości konstytucyjnej nie uzyska. Koalicja zdobyła 136 spośród 199 możliwych do uzyskania mandatów.