Z podejściem polegającym na uchwyceniu statystycznej wartości życia jest mnóstwo problemów. Po pierwsze, inwestycje trzeba ponosić teraz – więc korzyści trzeba zdyskontować, czyli wyrazić w dzisiejszej, a nie przyszłej wartości pieniądza. Po drugie, czym innym jest wydłużenie życia per se, a czym innym jego wydłużenie w dobrym zdrowiu – korzyści z danej polityki trzeba mierzyć nie tylko w latach, lecz także w jakości. Po trzecie, kilka milionów dolarów znaczy co innego w Szwajcarii, a co innego w Burkina Faso. Nawet kraje z podobnym poziomem PKB per capita różnią się preferencjami co do wartości pieniądza w czasie (co ma wpływ na dyskontowanie) i ogólnym zadowoleniem z życia (co ma wpływ na wartość jego dłuższego trwania). Te słabości w literaturze są dobrze rozpoznane i wiele badań pokazuje sposoby na ich ominięcie lub choć ograniczenie. Koncept statystycznej wartości życia ma jednak niezbywalną zaletę: pozwala ocenić relację między ryzykiem śmierci tu i teraz a nakładami finansowymi potrzebnymi, by ryzyko ograniczyć.