Zwykli ludzie nie wgłębiali się w techniczne niuanse skomplikowanych zapisów z Mińska. Chcieli, żeby ich dzieci wróciły z okopów na donieckim stepie. W ich oczach Zełenski miał faktyczne sukcesy. Udało mu się doprowadzić do największej od wybuchu wojny wymiany jeńców, co Ukraińcy uznali za największe osiągnięcie pierwszego roku prezydentury. Doprowadził do respektowanego przez ponad kwartał realnego zawieszenia broni. Zgodził się na wycofanie wojsk z kilku punktów na linii rozgraniczenia, czym ryzykował, że zostaną natychmiast przejęte przez Rosjan. Żołnierze wciąż traktowali go podejrzliwie i on o tym doskonale wiedział. Podczas spotkań na Donbasie próbował zachowywać pozory, ale średnio mu to wychodziło. – Jestem prezydentem tego kraju. Mam 42 lata. Nie jestem jakimś frajerem – perorował przed żołnierzami oskarżającymi go o kapitulanctwo. Miał wyjść na twardego gościa, ale wyszedł groteskowo. Facebook zaczął go pogardliwie określać mianem „Janełoch” (Niejestemfrajerem).