Mechanizm solidarnościowy i pakt migracyjny. Spotkanie na szczycie UE

Kierwiński bierze udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE, którzy mają wstępnie zatwierdzić plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego.

- Dziś, na poziomie politycznym, zamkniemy kwestie dotyczące paktu migracyjnego i tego, że Polska nie będzie partycypować w jakimkolwiek mechanizmie relokacji. Mówiliśmy, że nie będziemy przyjmować żadnych uchodźców w ramach tego mechanizmu. Nie będziemy też płacić żadnych odszkodowań w tym zakresie. Więc ta polityczna zgoda, która została wypracowana, dla Polski jest bardzo dobra - powiedział szef MSWiA.

- To jest dobry dzień. Jestem przekonany, że tak też będzie przez kolejne lata, zwłaszcza że ten mechanizm, który został ustanowiony, który mówi bardzo jasno, że Polska jest krajem, który znajduje się pod presją emigracyjną, że pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Ten mechanizm, który został zaproponowany, będzie obowiązywał przez wiele, wiele lat - podkreślił.

Relokacja 30 tys. migrantów rocznie dla państw UE

Zgodnie z tzw. roczną pulą solidarnościową, w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego państwa członkowskie będą miały obowiązek relokacji co najmniej 30 tys. migrantów rocznie. Według źródła UE Komisja Europejska zaproponowała relokację 21 tys. osób w 2026 r.

Polski rząd wystąpił o pełne zwolnienie i jego wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską.

Premier Donald Tusk: tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z mechanizmu relokacji

Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji; robimy nie gadamy - napisał na X premier Donald Tusk po informacji, że państwa UE zgodziły się na zwolnienie Polski z mechanizmu w ramach tzw. paktu migracyjnego.