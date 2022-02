Ale przecież małe przesunięcie granic nie jest celem radykałów spod tęczowej gwiazdy, bo oni są za cancel culture. Choć między sobą środowiska radykalne nie bardzo potrafią na dobre się dogadać, to akurat w sprawie mieszczańskiego etosu miecz mają podobnie naostrzony. „Tolerancja dla gejów” to ideał mieszczański, zaś zakaz używania sformułowań sugerujących, że seksualna tożsamość nie jest płynna i zmienna (jak np. gej), to prawdziwy ideał. „Promocja kobiet” była dobra za króla Ćwieczka, teraz promujemy osoby z poczuciem, że mają macicę, kiedy chcą. Aborcja to nie istnieje, jest tylko korektą sytuacji, w której komuś coś rośnie w brzuchu. Nie istnieje też prostytucja, chyba że w małżeństwie. Do tego dodać trzeba cały pakiet haseł związany z obrzydzaniem przemian lat kapitalizmu – i nieuchronny proces wybielania PRL, a nawet zależności Polski od Związku Radzieckiego (bo ZSRR przynajmniej nie był Ameryką).