W modelu rozproszonego zarządzania łatwiej byłoby o współdziałanie z opozycją, łatwiej byłoby też tłumaczyć się z podjętych wspólnie ze światem nauki kroków. Model „premier rządzi, a premierem rządzi wicepremier – prezes” ma zalety, lecz także wady. Bo co zrobi rząd dobrze, to dobrze, ale co zrobi źle, to zrobił on – i on jest winny. Naród, również ten pisowski, ma prawo usłyszeć od opozycji wspólny i jasny plan osłabienia budzących niepokój skutków covidowej polityki rządu Jarosława Kaczyńskiego.