Cóż więc można zrobić? Jaka jest ta druga, inna ścieżynka, którą proponują nam D’Acunto i Weber? To inna niż dotąd komunikacja banku centralnego. Ekonomiści powiadają: tak jak po kryzysie 2008 r. banki centralne musiały się nauczyć niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, tak teraz muszą zacząć sięgać po niekonwencjonalną komunikację polityki pieniężnej. Cóż to w praktyce oznacza? Ano tyle, że banki centralne powinny się skoncentrować na bezpośrednim tłumaczeniu, na czym polega obecna inflacja: że to fenomen przejściowy. Nie jest to łatwe. Banki muszą bowiem – inaczej niż dotąd – zwracać się bezpośrednio do „odbiorcy końcowego”, czyli nie do rynków finansowych, ekspertów i wyspecjalizowanych mediów. Nadchodzi – piszą D’Acunto i Weber – czas banków centralnych zachowujących się niczym media. I to media nieelitarne, a wręcz tabloidy mówiące otwartym i zrozumiałym dla ludzi tekstem „jak jest”.