Na wprowadzeniu podatku od węgla i systemu transferów zyskaliby wszyscy, dzisiejsi i przyszli mieszkańcy naszej planety. Korzyści z troski o klimat są znaczące, bo równoważne sytuacji, w której nasza konsumpcja każdego roku jest o 4 proc. wyższa w porównaniu ze scenariuszem, w którym polityk dotyczących zmiany klimatu nie wprowadzamy. Okazuje się jednak, że jeżeli z działań wyłamałyby się Chiny , to globalne korzyści z opodatkowania węgla w pozostałych krajach spadną niemal o połowę. Z kolei, jeżeli węgiel opodatkuje tylko Europa, to nie uda się na tyle zredukować emisji CO2, by poniesione koszty przełożyły się na korzyści. Choć nikt konieczności globalnej akcji nie podważa, to wyzwaniem pozostaje wejście w życie odpowiednich polityk. Co zrobić, by wyborcy-konsumenci skłonni byli za te działania płacić? Badanie Teodora Bonevy'ego (Uniwersytet w Bonn) i współautorów pokazuje, że niezmiernie ważne jest tu budowanie norm. Naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym każdy z uczestników miał podzielić otrzymane wynagrodzenie pomiędzy siebie a fundację działającą na rzecz ochrony klimatu. Biorące w nim udział osoby miały tendencje do niedoszacowania kwoty, jaką pozostali byli skłonni przekazać na walkę z globalnym ociepleniem. Ale przekazanie informacji o preferencjach „ogółu” sprawiło, że ludzie byli bardziej skłonni na takie działania łożyć. Ciekawych danych o wyborach Polaków w tym zakresie dostarcza badanie ankietowe firmy doradczej Deloitte z tego roku. Wyniki sugerują, że przeciętny Polak jest skłonny zapłacić ok. 50 zł podatku na cele klimatyczne, a za produkt „zielony” dopłacić ok. 10 proc. ceny. Warto jednak pamiętać, że od ankietowych deklaracji do czynów często daleka droga.