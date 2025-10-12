rozwiń

W 2025 roku składka zdrowotna pozostaje uzależniona od formy opodatkowania i formy prawnej działalności, a jej wysokość może znacząco różnić się w zależności od osiąganych dochodów lub przychodów.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy szczegółowe zasady obliczania składki zdrowotnej w 2025 roku dla różnych form opodatkowania, zilustrowane przykładami i sekcją FAQ, jako szybkim kompendium wiedzy.

Składka zdrowotna a działalność gospodarcza – podstawowe zasady w 2025 roku

Ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej w 2025 roku

Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest dochód (w przypadku opodatkowania skalą lub podatkiem liniowym) lub przychód (w przypadku ryczałtu). Kryterium decydujące o metodzie liczenia to wybrana forma opodatkowania.

Przepisy dotyczą m.in.:

  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

Składka zdrowotna na skali podatkowej – jak liczyć krok po kroku?

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej wpłacają składkę zdrowotną od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacają składkę.

Schemat obliczania:

  • Dochód w pierwszym miesiącu roku składkowego:
  • przychody – koszty uzyskania przychodów – składki społeczne (o ile nie w kosztach).

Dochód w kolejnych miesiącach:

  • przychody od początku roku – koszty od początku roku – dochody z miesięcy poprzednich – różnica składek społecznych (o ile nie w kosztach).

Korekta remanentowa: od 2023 roku obowiązkowo uwzględnia się zarówno wynik dodatni, jak i ujemny.

Minimalna składka zdrowotna przy skali w 2025 roku:

  • Okres: Styczeń 2025. Podstawa minimalna: 4 242,00 zł. Składka (9%): 381,78 zł
  • Okres: Luty 2025 – Styczeń 2026. Podstawa minimalna: 3 499,50 zł. Składka (9%): 314,96 zł

Nawet przy zerowym dochodzie składkę należy zapłacić. Brak górnego limitu oznacza, że przedsiębiorcy z wysokimi dochodami zapłacą proporcjonalnie wyższe kwoty.

Składka przy podatku liniowym w 2025 roku – przykładowe wyliczenia

Podstawę oblicza się tak samo jak w skali podatkowej, jednak stawka wynosi 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca. Minimalna kwota składki to 314,96 zł – obowiązuje do momentu osiągnięcia dochodu 6 427,67 zł.

Przykładowe stawki przy podatku liniowym:

Miesięczny dochód — składka zdrowotna (4,9%)

  • do 6 427,67 zł - 314,96 zł
  • 8 000 zł - 392,00 zł
  • 10 000 zł - 490,00 zł
  • 15 000 zł - 735,00 zł
  • 20 000 zł - 980,00 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki przy ryczałcie zależy od rocznego przychodu i jest powiązana z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2024 roku (8 549,18 zł). Stawki w 2025 roku są następujące:

  • przychód do 60 000 zł – podstawa 60% przeciętnego wynagrodzenia, składka 461,66 zł,
  • przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawa 100% przeciętnego wynagrodzenia, składka 769,43 zł,
  • przychód powyżej 300 000 zł – podstawa 180% przeciętnego wynagrodzenia, składka 1 384,97 zł.

Dodatkowe zasady:

  • przekroczenie progu w trakcie roku powoduje obowiązek opłacania wyższej składki od miesiąca przekroczenia,
  • po zakończeniu roku należy wyrównać składki za wcześniejsze miesiące do stawki obowiązującej po osiągnięciu najwyższego progu.

Składka zdrowotna przy karcie podatkowej – stała kwota niezależna od dochodu

Przy karcie podatkowej zasady są bardzo proste:

  • podstawą jest 75% minimalnego wynagrodzenia (3 499,50 zł),
  • składka wynosi 314,96 zł miesięcznie przez cały rok,
  • wysokość składki jest niezależna od przychodu.

Szczególne przypadki

Zawieszenie działalności:

  • w okresie zawieszenia nie uwzględnia się przychodów ani kosztów przy ustalaniu składki zdrowotnej,
  • sprzedaż majątku w tym czasie nie wpływa na podstawę składki.

Wspólnicy spółek:

  • wspólnicy spółek komandytowych, właściciele jednoosobowych spółek z o.o., akcjonariusze prostych spółek akcyjnych i komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych płacą stałą składkę 769,43 zł miesięcznie,
  • wysokość składki jest niezależna od osiąganych przychodów lub dochodów.

Prowadzenie kilku działalności:

  • jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania – sumuje się dochody lub przychody,
  • przy różnych formach opodatkowania – składkę liczy się osobno dla każdej działalności.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących – stawki w 2025 roku

Od lipca 2022 roku wprowadzono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej:

  • podatek liniowy – odliczenie od dochodu do 12 900 zł w 2025 roku,
  • ryczałt – odliczenie 50% zapłaconych składek,
  • karta podatkowa – obniżenie podatku o 19% zapłaconej składki,
  • skala podatkowa – brak możliwości odliczenia.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących

W 2025 roku:

  • podstawa wynosi 6 411,89 zł,
  • składka miesięczna to 577,07 zł.

Terminy płatności

  • osoby fizyczne prowadzące działalność – do 20. dnia miesiąca,
  • osoby prawne – do 15. dnia miesiąca,
  • od 2022 roku obowiązkowe jest comiesięczne składanie deklaracji DRA przez wszystkich płatników.

FAQ – Składka zdrowotna a działalność gospodarcza

Ile wynosi minimalna składka zdrowotna w 2025 roku?

Skala podatkowa i podatek liniowy: 381,78 zł w styczniu; od lutego do stycznia kolejnego roku – 314,96 zł.

Ryczałt: 461,66 zł, 769,43 zł lub 1 384,97 zł – w zależności od progu przychodu.

Karta podatkowa: 314,96 zł.

Czy trzeba płacić składkę przy zerowym dochodzie?

Tak – obowiązuje minimalna składka.

Czy można odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Tak, ale tylko przy podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, w określonych limitach.

Czy prowadząc kilka firm, zapłacę kilka składek zdrowotnych?

To zależy – jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania, sumuje się dochody lub przychody; przy różnych formach – składkę liczy się osobno.

Źródła:

Na podstawie prezentacji „Rozliczenie składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania.pdf” oraz materiałów ZUS i Ministerstwa Finansów.