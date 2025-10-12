W 2025 roku składka zdrowotna pozostaje uzależniona od formy opodatkowania i formy prawnej działalności, a jej wysokość może znacząco różnić się w zależności od osiąganych dochodów lub przychodów.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy szczegółowe zasady obliczania składki zdrowotnej w 2025 roku dla różnych form opodatkowania, zilustrowane przykładami i sekcją FAQ, jako szybkim kompendium wiedzy.

Składka zdrowotna a działalność gospodarcza – podstawowe zasady w 2025 roku

Ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej w 2025 roku

Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest dochód (w przypadku opodatkowania skalą lub podatkiem liniowym) lub przychód (w przypadku ryczałtu). Kryterium decydujące o metodzie liczenia to wybrana forma opodatkowania.

Przepisy dotyczą m.in.:

osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

Składka zdrowotna na skali podatkowej – jak liczyć krok po kroku?

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej wpłacają składkę zdrowotną od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacają składkę.

Schemat obliczania:

Dochód w pierwszym miesiącu roku składkowego:

przychody – koszty uzyskania przychodów – składki społeczne (o ile nie w kosztach).

Dochód w kolejnych miesiącach:

przychody od początku roku – koszty od początku roku – dochody z miesięcy poprzednich – różnica składek społecznych (o ile nie w kosztach).

Korekta remanentowa: od 2023 roku obowiązkowo uwzględnia się zarówno wynik dodatni, jak i ujemny.

Minimalna składka zdrowotna przy skali w 2025 roku:

Okres: Styczeń 2025. Podstawa minimalna: 4 242,00 zł. Składka (9%): 381,78 zł

Okres: Luty 2025 – Styczeń 2026. Podstawa minimalna: 3 499,50 zł. Składka (9%): 314,96 zł

Nawet przy zerowym dochodzie składkę należy zapłacić. Brak górnego limitu oznacza, że przedsiębiorcy z wysokimi dochodami zapłacą proporcjonalnie wyższe kwoty.

Składka przy podatku liniowym w 2025 roku – przykładowe wyliczenia

Podstawę oblicza się tak samo jak w skali podatkowej, jednak stawka wynosi 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca. Minimalna kwota składki to 314,96 zł – obowiązuje do momentu osiągnięcia dochodu 6 427,67 zł.

Przykładowe stawki przy podatku liniowym:

Miesięczny dochód — składka zdrowotna (4,9%)

do 6 427,67 zł - 314,96 zł

8 000 zł - 392,00 zł

10 000 zł - 490,00 zł

15 000 zł - 735,00 zł

20 000 zł - 980,00 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki przy ryczałcie zależy od rocznego przychodu i jest powiązana z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2024 roku (8 549,18 zł). Stawki w 2025 roku są następujące:

przychód do 60 000 zł – podstawa 60% przeciętnego wynagrodzenia, składka 461,66 zł,

przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawa 100% przeciętnego wynagrodzenia, składka 769,43 zł,

przychód powyżej 300 000 zł – podstawa 180% przeciętnego wynagrodzenia, składka 1 384,97 zł.

Dodatkowe zasady:

przekroczenie progu w trakcie roku powoduje obowiązek opłacania wyższej składki od miesiąca przekroczenia,

po zakończeniu roku należy wyrównać składki za wcześniejsze miesiące do stawki obowiązującej po osiągnięciu najwyższego progu.

Składka zdrowotna przy karcie podatkowej – stała kwota niezależna od dochodu

Przy karcie podatkowej zasady są bardzo proste:

podstawą jest 75% minimalnego wynagrodzenia (3 499,50 zł),

składka wynosi 314,96 zł miesięcznie przez cały rok,

wysokość składki jest niezależna od przychodu.

Szczególne przypadki

Zawieszenie działalności:

w okresie zawieszenia nie uwzględnia się przychodów ani kosztów przy ustalaniu składki zdrowotnej,

sprzedaż majątku w tym czasie nie wpływa na podstawę składki.

Wspólnicy spółek:

wspólnicy spółek komandytowych, właściciele jednoosobowych spółek z o.o., akcjonariusze prostych spółek akcyjnych i komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych płacą stałą składkę 769,43 zł miesięcznie,

wysokość składki jest niezależna od osiąganych przychodów lub dochodów.

Prowadzenie kilku działalności:

jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania – sumuje się dochody lub przychody,

przy różnych formach opodatkowania – składkę liczy się osobno dla każdej działalności.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących – stawki w 2025 roku

Od lipca 2022 roku wprowadzono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej:

podatek liniowy – odliczenie od dochodu do 12 900 zł w 2025 roku,

ryczałt – odliczenie 50% zapłaconych składek,

karta podatkowa – obniżenie podatku o 19% zapłaconej składki,

skala podatkowa – brak możliwości odliczenia.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących

W 2025 roku:

podstawa wynosi 6 411,89 zł,

składka miesięczna to 577,07 zł.

Terminy płatności

osoby fizyczne prowadzące działalność – do 20. dnia miesiąca,

osoby prawne – do 15. dnia miesiąca,

od 2022 roku obowiązkowe jest comiesięczne składanie deklaracji DRA przez wszystkich płatników.

FAQ – Składka zdrowotna a działalność gospodarcza

Ile wynosi minimalna składka zdrowotna w 2025 roku?

Skala podatkowa i podatek liniowy: 381,78 zł w styczniu; od lutego do stycznia kolejnego roku – 314,96 zł.

Ryczałt: 461,66 zł, 769,43 zł lub 1 384,97 zł – w zależności od progu przychodu.

Karta podatkowa: 314,96 zł.

Czy trzeba płacić składkę przy zerowym dochodzie?

Tak – obowiązuje minimalna składka.

Czy można odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Tak, ale tylko przy podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, w określonych limitach.

Czy prowadząc kilka firm, zapłacę kilka składek zdrowotnych?

To zależy – jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania, sumuje się dochody lub przychody; przy różnych formach – składkę liczy się osobno.

Źródła:

Na podstawie prezentacji „Rozliczenie składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania.pdf” oraz materiałów ZUS i Ministerstwa Finansów.