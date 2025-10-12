- Składka zdrowotna a działalność gospodarcza – podstawowe zasady w 2025 roku
- Składka zdrowotna na skali podatkowej – jak liczyć krok po kroku?
- Składka przy podatku liniowym w 2025 roku – przykładowe wyliczenia
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Składka zdrowotna przy karcie podatkowej – stała kwota niezależna od dochodu
- Szczególne przypadki
- Składka zdrowotna dla osób współpracujących – stawki w 2025 roku
- Składka zdrowotna dla osób współpracujących
- Terminy płatności
- FAQ – Składka zdrowotna a działalność gospodarcza
W 2025 roku składka zdrowotna pozostaje uzależniona od formy opodatkowania i formy prawnej działalności, a jej wysokość może znacząco różnić się w zależności od osiąganych dochodów lub przychodów.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy szczegółowe zasady obliczania składki zdrowotnej w 2025 roku dla różnych form opodatkowania, zilustrowane przykładami i sekcją FAQ, jako szybkim kompendium wiedzy.
Składka zdrowotna a działalność gospodarcza – podstawowe zasady w 2025 roku
Ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej w 2025 roku
Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest dochód (w przypadku opodatkowania skalą lub podatkiem liniowym) lub przychód (w przypadku ryczałtu). Kryterium decydujące o metodzie liczenia to wybrana forma opodatkowania.
Przepisy dotyczą m.in.:
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.
Składka zdrowotna na skali podatkowej – jak liczyć krok po kroku?
Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej wpłacają składkę zdrowotną od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacają składkę.
Schemat obliczania:
- Dochód w pierwszym miesiącu roku składkowego:
- przychody – koszty uzyskania przychodów – składki społeczne (o ile nie w kosztach).
Dochód w kolejnych miesiącach:
- przychody od początku roku – koszty od początku roku – dochody z miesięcy poprzednich – różnica składek społecznych (o ile nie w kosztach).
Korekta remanentowa: od 2023 roku obowiązkowo uwzględnia się zarówno wynik dodatni, jak i ujemny.
Minimalna składka zdrowotna przy skali w 2025 roku:
- Okres: Styczeń 2025. Podstawa minimalna: 4 242,00 zł. Składka (9%): 381,78 zł
- Okres: Luty 2025 – Styczeń 2026. Podstawa minimalna: 3 499,50 zł. Składka (9%): 314,96 zł
Nawet przy zerowym dochodzie składkę należy zapłacić. Brak górnego limitu oznacza, że przedsiębiorcy z wysokimi dochodami zapłacą proporcjonalnie wyższe kwoty.
Składka przy podatku liniowym w 2025 roku – przykładowe wyliczenia
Podstawę oblicza się tak samo jak w skali podatkowej, jednak stawka wynosi 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca. Minimalna kwota składki to 314,96 zł – obowiązuje do momentu osiągnięcia dochodu 6 427,67 zł.
Przykładowe stawki przy podatku liniowym:
Miesięczny dochód — składka zdrowotna (4,9%)
- do 6 427,67 zł - 314,96 zł
- 8 000 zł - 392,00 zł
- 10 000 zł - 490,00 zł
- 15 000 zł - 735,00 zł
- 20 000 zł - 980,00 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wysokość składki przy ryczałcie zależy od rocznego przychodu i jest powiązana z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2024 roku (8 549,18 zł). Stawki w 2025 roku są następujące:
- przychód do 60 000 zł – podstawa 60% przeciętnego wynagrodzenia, składka 461,66 zł,
- przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawa 100% przeciętnego wynagrodzenia, składka 769,43 zł,
- przychód powyżej 300 000 zł – podstawa 180% przeciętnego wynagrodzenia, składka 1 384,97 zł.
Dodatkowe zasady:
- przekroczenie progu w trakcie roku powoduje obowiązek opłacania wyższej składki od miesiąca przekroczenia,
- po zakończeniu roku należy wyrównać składki za wcześniejsze miesiące do stawki obowiązującej po osiągnięciu najwyższego progu.
Składka zdrowotna przy karcie podatkowej – stała kwota niezależna od dochodu
Przy karcie podatkowej zasady są bardzo proste:
- podstawą jest 75% minimalnego wynagrodzenia (3 499,50 zł),
- składka wynosi 314,96 zł miesięcznie przez cały rok,
- wysokość składki jest niezależna od przychodu.
Szczególne przypadki
Zawieszenie działalności:
- w okresie zawieszenia nie uwzględnia się przychodów ani kosztów przy ustalaniu składki zdrowotnej,
- sprzedaż majątku w tym czasie nie wpływa na podstawę składki.
Wspólnicy spółek:
- wspólnicy spółek komandytowych, właściciele jednoosobowych spółek z o.o., akcjonariusze prostych spółek akcyjnych i komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych płacą stałą składkę 769,43 zł miesięcznie,
- wysokość składki jest niezależna od osiąganych przychodów lub dochodów.
Prowadzenie kilku działalności:
- jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania – sumuje się dochody lub przychody,
- przy różnych formach opodatkowania – składkę liczy się osobno dla każdej działalności.
Składka zdrowotna dla osób współpracujących – stawki w 2025 roku
Od lipca 2022 roku wprowadzono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej:
- podatek liniowy – odliczenie od dochodu do 12 900 zł w 2025 roku,
- ryczałt – odliczenie 50% zapłaconych składek,
- karta podatkowa – obniżenie podatku o 19% zapłaconej składki,
- skala podatkowa – brak możliwości odliczenia.
Składka zdrowotna dla osób współpracujących
W 2025 roku:
- podstawa wynosi 6 411,89 zł,
- składka miesięczna to 577,07 zł.
Terminy płatności
- osoby fizyczne prowadzące działalność – do 20. dnia miesiąca,
- osoby prawne – do 15. dnia miesiąca,
- od 2022 roku obowiązkowe jest comiesięczne składanie deklaracji DRA przez wszystkich płatników.
FAQ – Składka zdrowotna a działalność gospodarcza
Ile wynosi minimalna składka zdrowotna w 2025 roku?
Skala podatkowa i podatek liniowy: 381,78 zł w styczniu; od lutego do stycznia kolejnego roku – 314,96 zł.
Ryczałt: 461,66 zł, 769,43 zł lub 1 384,97 zł – w zależności od progu przychodu.
Karta podatkowa: 314,96 zł.
Czy trzeba płacić składkę przy zerowym dochodzie?
Tak – obowiązuje minimalna składka.
Czy można odliczyć składkę zdrowotną od podatku?
Tak, ale tylko przy podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, w określonych limitach.
Czy prowadząc kilka firm, zapłacę kilka składek zdrowotnych?
To zależy – jeśli wszystkie działalności mają tę samą formę opodatkowania, sumuje się dochody lub przychody; przy różnych formach – składkę liczy się osobno.
Źródła:
Na podstawie prezentacji „Rozliczenie składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania.pdf” oraz materiałów ZUS i Ministerstwa Finansów.
