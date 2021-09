Amerykańska krytyka od razu wyczuła pismo nosem, nazywając książkę Butler „powieścią biurową ery prekariatu” oraz „manifestem stanu ducha pokolenia milenialsów”, którzy zaczęli się brać z dorosłym życiem za bary już w nowym tysiącleciu. I nie idzie im to, mówiąc delikatnie, najlepiej. Co cały czas owocuje nowymi pracami pełnymi jęków i stęków dzisiejszych 30-latków. Cierpiących z powodu braku zawodowych perspektyw, drogich mieszkań , rozpadu głębszych więzi międzyludzkich i ogólnego osamotnienia. Oczywiście tego jęczenia jest tak dużo, że wywołuje ono nie tylko gesty solidarności. W krytyce (społecznej i literackiej, za granicą i w Polsce) dorobiliśmy się już niejednej debaty. Zazwyczaj toczą się one tak, że jeden milenials jęczy i stęka, a inny milenials (lub co gorsza dziaders) oskarża go/ją o użalanie się nad sobą, brak przedsiębiorczości etc.