Swoje wskaźniki wylicza Narodowy Bank Polski. To inflacja bazowa. Ma ona lepiej oddawać trendy cenowe w gospodarce, które mogą zaburzać gwałtowne zmiany w niektórych kategoriach cen. Chodzi o to, by odfiltrować te zaburzenia i podejmować właściwe decyzje w zakresie polityki pieniężnej (poprawne wyliczenie inflacji bazowej nie gwarantuje, że stopy procentowe będą na takim poziomie, którego wymaga sytuacja gospodarcza). Można usunąć np. ceny żywności i energii, bo ich zmiany zależą nie tyle od skłonności do zakupów, ile od pogody albo sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. Można usunąć zmiany cen administrowanych, bo one zależą nie od popytu konsumentów , a od urzędników. Można skonstruować taki wskaźnik, jak 15-proc. średnia obcięta, gdzie eliminuje się te ceny, które najbardziej idą w górę i spadają, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda „główny nurt” inflacji.