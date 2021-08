I tu dochodzimy do trzeciej przesłanki świadczącej o tym, że w Afganistanie wpływ na bieg rzeczy w najbliższej przyszłości mogą mieć nie tylko talibowie, którzy będą oczywiście dominować. Cały świat jest zaskoczony tym, że udało im się zająć kraj tak szybko, ale niewiele osób zwraca uwagę na to, że to nie przez doskonałą taktykę czy spektakularne ofensywy. Talibowie zajęli Afganistan, bo nikt go nie bronił. Jednak rządowe wojsko nie porzucało broni i dezerterowało, choć o kilku takich przypadkach było głośno. Żołnierze nie chcieli walczyć za państwo i zapewne spora ich część zasili teraz lokalne milicje. Te, mimo że obecnie nie walczą z talibami, dysponują dużym doświadczeniem i potencjałem. Nie takim, by przejąć kontrolę nad całym krajem, ale wystarczającym, by za jakiś czas zmusić talibów do punktowej walki. To dotyczy np. grupy skupionej wokół szefa afgańskiej Rady Pojednania Narodowego Abdullaha Abdullaha.