Wraz z powrotem przywódców politycznych talibów do Afganistanu wróciły też zapewnienia o przywiązaniu do praw kobiet . – Emirat Islamski nie chce, by stawały się one ofiarami. Kobiety powinny dołączyć do struktur rządowych – mówił podczas zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej Enamullah Samangani, członek talibskiej komisji kultury.