By móc odpowiedzieć na pytanie, należy wpierw zmierzyć nieuczciwość. W tym celu badacze przeprowadzili eksperyment na studentach prawa , ekonomii oraz nauk politycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Absolwenci tych kierunków najczęściej przechodzą do instytucji publicznych oraz firm prywatnych, zatem są interesującą grupą do badań. Eksperyment polegał na zgadnięciu wyniku rzutu kostką, a za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymywał w nagrodę dwie korony. Uczestnicy badania nie mogli ujawnić przewidywania przed rzutem, lecz dopiero wtedy gdy już znali wynik. Jak sprawdzono uczciwość odpowiedzi? Powtarzając eksperyment naukowcy, z pomocą reguł statystycznych, zbudowali rozkład teoretyczny i porównali go z odpowiedziami. Zgłaszanie zbyt wielu prawidłowych przewidywań w porównaniu do modelu było przesłanką wskazującą na oszustwo (np. rozkład teoretyczny wskazywał, że prawdopodobieństwo uzyskania dziesięciu lub więcej prawidłowych odpowiedzi wynosi ok. 12 proc., podczas gdy z wyników eksperymentu wynikało, że udawało się to 73 proc. uczestników badania). Następnie, korzystając z wyników eksperymentu, autorzy wyznaczyli indywidualny dla każdego uczestnika wskaźnik nieuczciwości.