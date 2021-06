To motyw znany z dziesiątek filmów SF: od „Gwiezdnych wojen” przez „Star Treka” po „Piąty element”: bohaterowie chcą uciec, ale psuje im się statek i do jego naprawy potrzebują jednej części. Albo chcą coś zbudować i mają wszystko poza jednym elementem. Jak się okazuje, takie historie zdarzają się nie tylko w kinowych produkcjach, lecz także w rzeczywistości.

Ów element to rdzeń magnetyczny – część, z której składa się silnik elektryczny. Bez wchodzenia w szczegóły jest jednym z dwóch źródeł pola magnetycznego, bez którego silnik nie będzie działał (jeśli w głowie kołacze wam teraz fraza „przepływ prądu powoduje powstawanie pola magnetycznego”, to trop jest właściwy). Rdzeń jest elementem statora, zwanego również stojanem – części nieruchomej silnika (w odróżnieniu od rotora, inaczej wirnika, który jest ruchomy). Wprawienie w ruch wirnika pompy jest efektem oddziaływania pól magnetycznych w statorze i rotorze.

Ale naukowcy z instytutu postanowili wyciągnąć jeszcze jednego asa z rękawa – zaproponowali stop, dzięki któremu rdzeń jest bardzo lekki. Nie stanowiło to dla nich problemu, ponieważ są jednym z większych ośrodków w kraju, który zajmuje się opracowywaniem i wytwarzaniem takich materiałów. Cała konstrukcja zamyka się dzięki temu w objętości podobnej do pomidora i waży zaledwie 130 g.

Właściwie to naukowcy z Gliwic zaproponowali kardiologom dwa różne stopy. Jeden z nich to stop żelaza, krzemu (to standardowa kombinacja, jeśli chodzi o materiały o właściwościach magnetycznych) i boru. Jeszcze lepsze parametry udało się uzyskać w przypadku stopu żelaza, miedzi, krzemu, boru oraz niobu. W obydwu przypadkach mają one postać bardzo cienkiej taśmy.