Bardzo ciekawy tekst na ten temat opublikowali Massimo Morelli (Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie) i Matia Vennoni (King’s College w Londynie). Zaczęli od przypomnienia, że w literaturze nie ma konsensu w temacie regulacji. Jest co prawda teoria wyboru publicznego, która każe wierzyć, iż regulacje tworzą dla uczestników rynkowej gry dodatkowe bariery. Ergo – są dla gospodarki niekorzystne. Poruszający się w ramach tego paradygmatu autorzy dowodzą np., że regulacje zniechęcają firmy do rozszerzania działalności albo czynią inwestycje w rozwój mniej opłacalnymi. Dla wielu uczestników debaty na tych argumentach dyskusja zazwyczaj się zamyka. A szkoda, bo przecież na teorii wyboru publicznego życie się nie kończy. Można dowodzić, że prawo własności albo rządy prawa to także rodzaj regulacji. A przecież co do zasady zgadzamy się, że akurat te regulacje raczej sprzyjają rozwojowi aniżeli mu szkodzą. A co z sytuacją, gdy jeden z graczy (lub kilku najsilniejszych) zaczyna monopolizować rynek? Czy regulacje antytrustowe nie są w takich sytuacjach słusznie oczekiwanym ratunkiem?