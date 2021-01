Oczywiście, można wychodzić z założenia, że w starciu prawa do życia płodu i prawa do jakości życia matki z zasady ma wygrywać wybór kobiety niosącej ciążę. Tyle że nie stanowi to rozstrzygnięcia problemu tzw. przesłanki eugenicznej, a tylko sprawne przesunięcie go tam, gdzie go nie widać.