W odpowiedzi ekonomiści sformułowali hipotezę dotycząca dostępu do morza. W myśl której angielskie miasta się „ruszyły”, bo rozpadł się rzymski system transportu drogowego , wobec czego trzeba było się przesunąć do żeglownych wód – których było więcej. We Francji zaś postawiono na drogi. Co sprawiło, że urbanistyczna historia obu regionów zaczęła się rozchodzić.