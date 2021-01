Wyroby ze skóry mają swoich zwolenników i mowa nie tylko o kolekcjonerkach torebek. Są tacy, którzy nie wsiądą do auta, jeśli siedzenia będą obite zwykłym materiałem, nie wspominając już o sympatykach skórzanych akcesoriów w alkowie. Materiał ten, jak każdy zresztą, ma swoją ciemną stronę: jego obróbka generuje odpady. I to sporo: zgodnie z danymi GUS branża w Polsce wytworzyła ich w 2019 r. 55 tys. ton.

Odpad ten ma swoją nazwę: to strużyny garbarskie. – Wyglądem przypominają kłaczki. Kiedy wyschną, zaczynają pylić, bo najmniejsze z nich z łatwością niesie wiatr – tłumaczy dr inż. Katarzyna Ławińska z Sieci Badawczej Łukasiewicz ‒ Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Profesor Andrzej Obraniak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (PŁ) dodaje, że najmniejsze od największych różnią się wielkością nawet tysiąc razy, co nastręcza trudności przy późniejszym ich wykorzystaniu (lepiej pracuje się z materiałami, które mają podobne rozmiary).

Dlatego naukowcy postanowili nadać strużynom przyjaźniejszą formę, aby były łatwiejsze „w obsłudze”. Można to porównać do różnych sortów węgla: można bawić się miałem, ale czy nie prościej przerzucać groszek? – Dzięki naszemu wynalazkowi strużynom można nadać formę półproduktu, który pozwala na ich dalszą obróbkę w skali przemysłowej – tłumaczy dr inż. Remigiusz Modrzewski, adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Półprodukt ma postać granulek, które w zależności od potrzeb mogą być większe lub mniejsze. Jeśli klientowi będą bardziej pasowały kulki wielkości ziaren soi – proszę bardzo. Kasztanów? Nie ma problemu. Do tego naukowcy zadbali, aby proces granulacji nie był ani zbyt skomplikowany technicznie (koszty), ani energetycznie chłonny (jeszcze większe koszty). W zasadzie jest on niezwykle prosty i wykorzystuje urządzenie zwane granulatorem talerzowym.

Wygląda on jak duży talerz, który obraca się wokół własnej osi i – co ważne – jest lekko pochylony. To oznacza, że wysypany na niego materiał raz znajduje się niżej, a raz wyżej, po czym stacza się na dół. Podobny efekt otrzymalibyśmy, biorąc talerz obiadowy, rozsypując na nim groszek, unosząc jedną krawędź i wprowadzając w ruch obrotowy tak, żeby jedna część przylegała, a druga cały czas była nad stołem. Groszek będzie się przemieszczać po talerzu w rytm tego ruchu.