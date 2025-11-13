Produkt krajowy brutto był w III kw. 2025 r. realnie o 3,7 proc. wyższy niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. To potwierdzenie, że druga połowa roku powinna być wyraźnie lepsza niż pierwsza. Tempo wzrostu było najwyższe od trzech lat. Dobremu wynikowi pomógł efekt statystyczny: w III kw. 2024 r. nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu. Ekonomiści spodziewali się lepszego niż w poprzednich kwartałach wyniku na fali szybko rosnącej konsumpcji, której sprzyja dobra kondycja rynku pracy. Liczyli też na pozytywny wkład inwestycji. Na ile kreślony przez nich scenariusz faktycznie się zrealizował, przekonamy się pod koniec listopada, gdy GUS poda dane o strukturze wzrostu.

W zarobkach gonimy starą Unię

W rankingu średnich zarobków (w przeliczeniu na pełny etat) w UE Polska była w 2024 r. na 21. miejscu – wynika z danych Eurostatu. W zestawieniu brak Holandii, więc ze średnim rocznym wynagrodzeniem 21,2 tys. euro faktycznie jesteśmy raczej na 22. pozycji. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to prawie 43 proc. średniej krajowej w Niemczech. Na początku dekady przeciętna płaca w Polsce odpowiadała mniej niż 30 proc. niemieckiej. Są jednak kraje, które odrabiają dystans szybciej niż my. W latach 2019–2024 u nas średnie zarobki przeliczone na euro urosły o 56 proc. Na Litwie wzrost wyniósł 59 proc., w Rumunii 70 proc., a w Bułgarii 77 proc.

USA: rząd znów się otwiera

W Stanach Zjednoczonych zakończył się najdłuższy shutdown (częściowe zamknięcie władz federalnych), choć niewykluczone, że tylko do stycznia. Spór w Kongresie toczył się bowiem o kilkanaście spraw, a porozumienie dotyczy tylko kilku z nich: finansowania programów wsparcia weteranów, pomocy żywnościowej i rolnictwa. Ile straciła amerykańska gospodarka w związku z ostatnim zamknięciem rządu? W IV kw. annualizowany wzrost PKB może być nawet o 1,5 pkt proc. niższy, niż gdyby do shutdownu nie doszło. Początek przyszłego roku przyniesie wyraźne odbicie, ale kolejne kwartały znów będą słabsze, więc per saldo rezultat będzie negatywny.