Ekonomista Maximilian Dirks z Instytutu Badań Gospodarczych im. Leibniza w Essen sprawdził, co się stało z przepływami kapitałów inwestycyjnych (chodzi głównie o inwestycje bezpośrednie) po rosyjskiej inwazji. Zgodnie z oczekiwaniami zachodnie inwestycje w Rosji uległy wtedy raptownemu zahamowaniu. W ciągu dwóch dekad poprzedzających wybuch wojny Zachód inwestował w Rosji między 4 a 6 mld dol. rocznie. Głównie w sektor produkcji i przetwórstwa (od 20 proc. do 50 proc. wszystkich inwestycji w zależności od roku), handel detaliczny oraz transport. Na pierwszy rzut oka może zaskakiwać, że ani wydobycie, ani energetyka nie odgrywały wcale w europejskich inwestycjach bezpośrednich w Rosji pierwszoplanowej roli. Świadczy to jednak po prostu o tym, że Moskwa dość dobrze pilnowała (i pilnuje nadal) dostępu do swoich najcenniejszych i strategicznych zasobów.

Te inwestycje po lutym 2022 r. uległy – jako się rzekło – niemal całkowitemu zatrzymaniu. I dziś obejmują już tylko jakąś pomijalną drobnicę związaną z handlem czy usługami przygranicznymi. Ale to nie wszystko. Dirks zauważył również, że po wybuchu wojny zachodni kapitał stracił również zapał do inwestowania w krajach, które po inwazji na Kijów jednoznacznie opowiedziały się po stronie Rosji: Chiny, Myanmar, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Białoruś, Syria, Armenia, Algieria, Angola, Wenezuela czy Kuba. Przed rokiem 2022 wolumen tych inwestycji wynosił zazwyczaj między 20 a 40 (a w porywach nawet 60) mld dol. rocznie. Od czasu rosyjskiej inwazji inwestycje spadły wyraźnie poniżej 20 mld dol. I ten trend trwa nadal.