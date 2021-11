Tak, należy tę kwestię uzasadnić. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 13 maja 2021 r. (sygn. akt II SA/Sz 218/21). Wskazał on, że zaniechanie sporządzenia uzasadnienia o nierozstrzygnięciu naboru uniemożliwia poznanie motywów, którymi organ kierował się, podejmując takie stanowisko, co stoi w oczywistej sprzeczności z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.), który przewiduje obowiązek przestrzegania zasady transparentności działania instytucji publicznych. W sprawie rozstrzyganej przez szczecińskie WSA urząd nie dokonał wyboru kandydata spośród kilku biorących udział w konkursie. Oceniając tę sytuację, szczeciński WSA nie podzielił stanowiska urzędu, w którym zasugerował on, że skoro przepisy u.p.s. nie określają, jakim warunkom ma odpowiadać uzasadnienie rozstrzygnięcia, to organ wypełnił należycie swój obowiązek uargumentowania decyzji. Zadaniem sądu okoliczność, że ustawa nie zawiera wymogów co do treści i zakresu uzasadnienia, nie oznacza, iż może być ono sporządzone w sposób niedbały. Według sądu pośrednio narusza to prawa podmiotowe kandydata oraz powoduje obniżenie zaufania do rzetelności działań organów władzy publicznej w całej rozciągłości ich funkcjonowania. Szczeciński WSA podkreślił, że wskazanie oceny punktowej przy jednoczesnym kompletnym braku argumentacji na rzecz określonej decyzji komisji i poszczególnych jej członków świadczy o niedostatecznym przygotowaniu urzędu do przeprowadzenia konkursu. Warto też wskazać, że ten sam sąd w wyroku z 7 marca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 817/18) wyjaśnił, że przeprowadzenie naboru ma być otwarte, z poszanowaniem zasad konkurencyjności, dokonanie wyboru ma być zaś jawne zarówno co do wyników, zastosowanej metody selekcji, jak i argumentów, które wpłynęły na podjęcie decyzji. Zasada przejrzystości (transparentności) powinna być zapewniona poprzez ustalenie takich reguł proceduralnych konkursu, dzięki którym możliwe jest dokonanie obiektywnej i przejrzystej oceny kwalifikacji merytorycznych kandydatów na określone stanowisko, dokonanie trafnego wyboru kandydata najlepszego i uzasadnienie wyboru w sposób jasny, jawny, przejrzysty i zrozumiały na zewnątrz oraz umożliwiający kontrolę zastosowanej procedury. Realizacja zasady otwartości i transparentności służyć ma jednocześnie zachowaniu bezstronności i obiektywizmu w całej procedurze konkursowej, w tym przy ocenie kandydatów. Na zakończenie należy wskazać, że w myśl art. 14 ust. 1 u.p.s. z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół. Ten musi zawierać: