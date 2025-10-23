Lotnisko w Radomiu. Podejrzenie popełnienia przestępstwa

- W ubiegłym tygodniu do naszej prokuratury wpłynęło zawiadomienie złożone przez Polskie Porty Lotnicze S.A. To zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z przekroczeniem uprawnień przez byłego prezesa PPL w związku z inwestycją w port lotniczy Warszawa-Radom w latach 2017-2020 (...) i wyrządzenia szkody w kwocie ponad 800 mln zł - powiedział PAP w czwartek rzecznik prasowy PR w Warszawie prokurator Mateusz Martyniuk.

Jak dodał, zawiadomienie dotyczy również podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego byłego prezesa PPL w latach 2020-2023 i ma związek z kontynuowaniem realizacji inwestycji w lotnisko Warszawa-Radom. - Tu również mamy do czynienia z podejrzeniem wyrządzenia szkody w kwocie ponad 60 mln zł - wskazał rzecznik. Nie podał nazwisk obu prezesów.

Ministerstwo Insfrastruktury i współdziałanie z byłym prezesem PPL

Martyniuk przekazał też, że w zawiadomieniu jest również „trzeci wątek” związany z Ministerstwem Infrastruktury. - On dotyczy nałożenia na PPL obowiązku realizacji inwestycji w lotnisko Warszawa-Radom, które mogą stanowić współdziałanie z byłym prezesem PPL-u. I to jest przestępstwo urzędnicze z artykułu 231. (...) Chodzi o nadzór, który sprawowało Ministerstwo Infrastruktury nad PPL-em i nałożenie obowiązku realizacji tej inwestycji - dodał.

Jak stwierdził Martyniuk, sprawa jest „zupełnie świeża”, a zawiadomienie bardzo obszerne - liczy ponad 100 stron. Dodał, że aktualnie prokurator regionalny w Warszawie analizuje to zawiadomienie.

Money.pl: Popełnienie przestępstwa przez Mariusza Szpikowskiego i Stanisława Wojterę

O zawiadomieniu wysłanym prokuraturze przez PPL informował w środę portal Money.pl. Jak wskazywał, zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Szpikowskiego i Stanisława Wojterę, byłych prezesów PPL. Według portalu, Szpikowskiemu spółka zarzuca, że „nadużył udzielonych mu uprawnień, podejmując i realizując decyzję o inwestycji w Port Lotniczy Warszawa-Radom, »bez sporządzenia rzetelnego biznesplanu, przy braku analiz rynku, przepustowości oraz otoczenia konkurencyjnego, a także poprzez oparcie się na wadliwych i iluzorycznych opracowaniach analitycznych«, a Wojterze, że „nadużył udzielonych mu uprawnień poprzez kontynuowanie realizacji inwestycji w port lotniczy Warszawa-Radom, pomimo »ujawnienia szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność oraz negatywnych konkluzji analiz ekonomicznych, działając wbrew zasadom gospodarności«”.

„W piśmie powiadomiono też »o konieczności objęcia zakresem zainteresowania organów ścigania również zachowania Mikołaja Wilda«, czyli byłego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, a później prezesa tej spółki. Polskie Porty Lotnicze podkreślają, że to Wild, działając z upoważnienia ministra infrastruktury, »nałożył na PPL obowiązek realizacji inwestycji w Lotnisko Warszawa-Radom, które to działanie mogło stanowić współdziałanie z Mariuszem Szpikowskim w nadużyciu przez niego uprawnień jako prezesa PPL«” - napisał Money.pl.

Lotnisko w Radomiu - inwestycja zakończona porażką

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko w październiku 2018 r. kupiło przedsiębiorstwo PPL za 12,7 mln zł.

W 2019 r. rozpoczęto przebudowę radomskiego lotniska, która zakończyła się w 2023 r. W kwietniu 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie portu. Jak mówił podczas tej uroczystości ówczesny premier Mateusz Morawiecki, port Warszawa-Radom ma ogromny sens gospodarczy, bo odciąży Lotnisko Chopina w Warszawie, będzie lotniskiem zapasowym i przyciągnie do Radomia inwestycje. Jak wynika ze strony lotniska, ostatni lot Linie Lotnicze LOT wykonają z Radomia (do Rzymu) w najbliższą sobotę. W sezonie zimowym regularne loty z Radomia będzie obsługiwał jedynie Wizz Air (do Larnaki) - wynika z systemu rezerwacyjnego przewoźnika.

Od początku 2025 r. do końca czerwca z lotniska Warszaw-Radom skorzystało ponad 32 tys. pasażerów. Z kolei we wrześniu Radom obsłużył ponad 13,1 tys. pasażerów. W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku odnotowano nieznaczny wzrost (o 3,3 proc.); we wrześniu 2024 r. z lotów z portu w Radomiu skorzystało ponad 12,7 tys. osób.