Nie w ustawie z 17 września 2021 r., ale w przepisach wykonawczych do niej znajdziemy też maksymalny poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Chodzi np. o skarbnika (głównego księgowego budżetu). I tak – zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego ‒ dla tego stanowiska np. w Warszawie proponuje się podwyższenie pułapu pensji zasadniczej z 6000 zł do 10 434 zł. Poziom dodatku funkcyjnego ma zaś wzrosnąć z 2750 zł do 4500 zł. Porównywalne podwyżki mają objąć skarbników na pozostałych szczeblach samorządu. Przy czym pozostawiono ‒ tak jak jest obecnie i co dotyczy także włodarzy ‒ zróżnicowanie poziomu pensji zasadniczej w stosunku do liczby ludności danej JST.