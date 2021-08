Ze względu na szczególny cel dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika socjalnego – ma umożliwić regenerację pracownika po obciążającej psychicznie pracy – do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie ma zastosowania zasada ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym w związku z ustaniem stosunku pracy wyrażona w art. 1551 k.p. Oznacza to, że dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownik nabywa u starego pracodawcy w wymiarze 10 dni. Z uwagi na to, że pracownica nabyła prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze, urlop ten obciąża pracodawcę, u którego nastąpiło nabycie urlopu. W konsekwencji prawo do niego nie przechodzi wraz z pracownicą na nowego pracodawcę. W przypadku, w którym pracownik socjalny nie wykorzystał w naturze dodatkowego urlopu wypoczynkowego z powodu zakończenia stosunku pracy, będzie on miał w stosunku do starego pracodawcy roszczenie o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.