Odpowiedź:

Po zmianach obowiązujących w Karcie nauczyciela od 1 września 2025 r. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. W księgach rachunkowych koszt ten należy ująć w miesiącu, w którym nauczyciel wykonał pracę, rozrachunek (zobowiązanie wobec pracownika) – w dacie sporządzenia listy płac, a w sprawozdaniu Rb-28S (lub Rb-28) – wykazać od miesiąca, w którym powstał zapis na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Uzasadnienie:

Nowy termin wypłaty „z dołu” do 5. dnia roboczego miesiąca następnego porządkuje płatność, ale nie zmienia zasady memoriału i współmierności. Koszt należy ująć w miesiącu wykonania godzin, nawet gdy wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu. [ramka 1]

Ramka 1

Art. 39. [ustawa o rachunkowości] 2. Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: (…) 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. ©℗



W praktyce, gdy lista płac powstaje dopiero w listopadzie, koszt październikowy należy zabezpieczyć biernym rozliczeniem międzyokresowym kosztów (konto „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”), a zobowiązanie wobec pracownika ująć w dacie sporządzenia listy płac – na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Naliczone wynagrodzenie za październikowe godziny ponadwymiarowe stanowi koszt października, a rozrachunkowe zobowiązanie wobec pracownika powstaje w dniu sporządzenia i zatwierdzenia listy płac (np. 3 listopada).

Problem jest zbliżony do księgowania trzynastki (dodatkowego wynagrodzenia rocznego), której obowiązek wypłaty przypada w kolejnym roku.

W obu przypadkach konieczne jest ujęcie kosztu przez bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przeksięgowanie ich na rozrachunki w dacie sporządzenia listy płac.

Uwaga! W sprawozdaniu Rb-28S i Rb-28 za październik nie należy wykazywać zobowiązania, ponieważ nie ma jeszcze zapisu na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Po 3 listopada zobowiązanie wykazuje się do czasu wypłaty wynagrodzenia.

Kiedy powstaje zobowiązanie na koncie 231

Zobowiązanie – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – ujmuje się wtedy, gdy obowiązek świadczenia ma wiarygodnie określoną wartość.

W przypadku godzin ponadwymiarowych następuje to dopiero z chwilą sporządzenia i zatwierdzenia listy płac. Do tego momentu nie ma podstaw do tworzenia pozycji na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Dlatego na koniec października (lub innego miesiąca, w którym praca została wykonana) poprawną techniką jest ujęcie kosztu przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nie wykazywanie zobowiązania opartego jedynie na szacunku.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt praktyczny. Jeśli jednostka wykaże zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe pod datą 31 października, to automatycznie powstaną również zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego – z tytułu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy. Byłoby to ujęcie w niewłaściwym okresie, ponieważ naliczenie i wypłata wynagrodzenia nastąpią w listopadzie. Tym samym zobowiązania wynikające z deklaracji ZUS i zaliczki na podatek należy przypisać do listopada, a nie do października. [ramka 2 i przykład]

Ramka 2

Księgowania krok po kroku 31 października – zapewnienie współmierności kosztów Ujęcie szacunku wynagrodzeń za październikowe godziny ponadwymiarowe: Wn „404 – Wynagrodzenia”,

Ma „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. 3 listopada – lista płac i rozrachunki* Przeksięgowanie RMK na zobowiązania wobec pracowników: Wn „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,

Ma „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Naliczenie zaliczki PIT z listy płac: Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma „225 – Rozrachunki z budżetami”. Składki ZUS finansowane przez pracownika: Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”. Składki ZUS finansowane przez pracodawcę: Wn „405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,

Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”. Wypłata wynagrodzenia „do ręki”: Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki”. Przelewy PIT i ZUS w ustawowych terminach (listopad): Wn „225 – Rozrachunki z budżetami”, „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,

Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki”. *Lista płac z 3 listopada – z pominięciem rozliczeń PPK

Przykład Rozliczenie

Opis operacji:

W październiku nauczyciel zrealizował godziny ponadwymiarowe, za które wynagrodzenie zostanie naliczone na liście płac z 3 listopada i wypłacone 5 listopada. Koszt należy przypisać do października – w tym miesiącu jednostka ujmuje go przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W listopadzie, po sporządzeniu listy płac, koszt zostaje przeniesiony na konto rozrachunków z pracownikami.

Założenia: wynagrodzenie brutto za godziny ponadwymiarowe – 10 000 zł,

składki ZUS pracownika – 1371 zł,

zaliczka PIT – 1080 zł,

składki ZUS pracodawcy – 1980 zł,

kwota netto – 7549 zł. Księgowania: 31.10 – zapewnienie współmierności kosztów: • Wn „404 – Wynagrodzenia” 10 000 zł / Ma „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 10 000 zł. 03.11 – lista płac i rozrachunki: • Wn „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 10 000 zł / Ma „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 10 000 zł,

• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1080 zł / Ma „225 – Rozrachunki z budżetami” 1080 zł,

• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1371 zł / Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 1371 zł,

• Wn „405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 1980 zł / Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 1980 zł,

• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 7549 zł / Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki” 7549 zł.

Uwaga! Wynagrodzenie zostanie wypłacone 5 listopada, a przelewy do ZUS i urzędu skarbowego – będą zrealizowane w ustawowych terminach listopadowych.

Lista płac

Na 31 października nie można sporządzić listy płac. Można ją przygotować dopiero między pierwszym a piątym dniem roboczym kolejnego miesiąca. Wynika to ze zmienionego art. 39 ust. 4 Karty nauczyciela, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia, których wysokość można ustalić jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo „z dołu” – do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Skutkiem takiego rozwiązania jest to, że nie można sporządzić listy płac, dopóki nauczyciele wykonują pracę w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Sporządzenie jej wcześniej byłoby sprzeczne z zasadą, że wszystkie składniki wynagrodzenia muszą być znane i możliwe do zweryfikowania.

Z kolei pozostanie osoby naliczającej płace po godzinach pracy, aby sporządzić listę 31 października, może prowadzić do powstania roszczenia o nadgodziny – a więc generować dodatkowe koszty i komplikacje kadrowe.

Rb-28S i Rb-28 – co wykazać

W sprawozdaniach Rb-28S i Rb-28 wykazuje się bezsporne zobowiązania niespłacone na koniec okresu, wynikające z ewidencji rozrachunkowej, a nie z konta rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK).

Dlatego na dzień 31 października, gdy istnieje wyłącznie zapis na koncie „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, kwota ta nie trafia do kolumny „Zobowiązania ogółem”.

Po sporządzeniu listy płac 3 listopada i ujęciu zobowiązania na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, nie należy go wykazywać w sprawozdaniu Rb-28S lub Rb-28, ponieważ zostanie wypłacone najpóźniej do piątego dnia roboczego listopada.

Najczęstsze możliwe błędy

W praktyce jednostki często popełniają błędy przy ewidencji wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe po zmianach w Karcie nauczyciela. Do najczęstszych należą:

ujmowanie „zobowiązania” na 31 października, mimo że nie ma jeszcze sporządzonej i zatwierdzonej listy płac – w tym dniu istnieje jedynie szacunek kosztu, który należy ująć przez bierne rozliczenia międzyokresowe,

wykazywanie w sprawozdaniach Rb-28S lub Rb-28 „zobowiązań” z RMK, zamiast sald kont rozrachunkowych – tymczasem bierne RMK nie stanowią zobowiązania, lecz rezerwę na zobowiązania, wykazywaną w bilansie,

przypisywanie kosztu wynagrodzenia do niewłaściwego miesiąca, np. ujęcie godzin ponadwymiarowych z września w kosztach października, co narusza zasadę współmierności kosztów i przychodów.

Uwaga! Każdy z powyższych błędów prowadzi do zniekształcenia sprawozdania budżetowego lub finansowego, dlatego przy rozliczaniu godzin ponadwymiarowych należy zachować spójność między zasadą memoriału, ewidencją rozrachunkową i momentem sporządzenia listy płac.

Próg istotności

Można oczywiście podnieść kwestię istotności, która w niektórych przypadkach mogłaby uzasadniać pominięcie rozliczeń międzyokresowych.

Nie można jednak progu istotności dowolnie określić w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ani ustalić go na zbyt wysokim poziomie. Uproszczenia można stosować wyłącznie wtedy, gdy wynikają wprost z ustawy o rachunkowości.

W przypadku wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe należy pamiętać, że łączna suma tych świadczeń w skali roku stanowi istotną wartość, dlatego pominięcie RMK zwykle nie będzie uzasadnione.

Dlaczego ten próg nie może być zbyt wysoki? Oprócz przepisów ustawy o rachunkowości jednostki budżetowe – w tym szkoły – obowiązują również zasady gospodarki finansowej, a te wiążą się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem jest m.in. wykazanie w sprawozdaniach Rb-28 lub Rb-28S danych niezgodnych z ewidencją księgową. Przypomnijmy też, że art. 4 ustawy o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny i ujmowania operacji oraz zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Podsumowanie

Aby pogodzić nowy termin wypłaty z poprawnością ewidencji i sprawozdawczości, należy rozdzielić moment ujęcia kosztu od momentu powstania zobowiązania – koszt (np. za październik) ujmuje się przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto „640”), natomiast zobowiązanie – w dacie sporządzenia listy płac (konto „231”). W sprawozdaniach Rb-28S i Rb-28 należy wykazywać wyłącznie pozycje wynikające z kont rozrachunkowych, a nie z rozliczeń międzyokresowych.