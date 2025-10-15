Odpowiedź:
Po zmianach obowiązujących w Karcie nauczyciela od 1 września 2025 r. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. W księgach rachunkowych koszt ten należy ująć w miesiącu, w którym nauczyciel wykonał pracę, rozrachunek (zobowiązanie wobec pracownika) – w dacie sporządzenia listy płac, a w sprawozdaniu Rb-28S (lub Rb-28) – wykazać od miesiąca, w którym powstał zapis na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
Uzasadnienie:
Nowy termin wypłaty „z dołu” do 5. dnia roboczego miesiąca następnego porządkuje płatność, ale nie zmienia zasady memoriału i współmierności. Koszt należy ująć w miesiącu wykonania godzin, nawet gdy wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu. [ramka 1]
Art. 39. [ustawa o rachunkowości]
2. Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
(…)
2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. ©℗
W praktyce, gdy lista płac powstaje dopiero w listopadzie, koszt październikowy należy zabezpieczyć biernym rozliczeniem międzyokresowym kosztów (konto „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”), a zobowiązanie wobec pracownika ująć w dacie sporządzenia listy płac – na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
Naliczone wynagrodzenie za październikowe godziny ponadwymiarowe stanowi koszt października, a rozrachunkowe zobowiązanie wobec pracownika powstaje w dniu sporządzenia i zatwierdzenia listy płac (np. 3 listopada).
Problem jest zbliżony do księgowania trzynastki (dodatkowego wynagrodzenia rocznego), której obowiązek wypłaty przypada w kolejnym roku.
W obu przypadkach konieczne jest ujęcie kosztu przez bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przeksięgowanie ich na rozrachunki w dacie sporządzenia listy płac.
Uwaga! W sprawozdaniu Rb-28S i Rb-28 za październik nie należy wykazywać zobowiązania, ponieważ nie ma jeszcze zapisu na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Po 3 listopada zobowiązanie wykazuje się do czasu wypłaty wynagrodzenia.
Kiedy powstaje zobowiązanie na koncie 231
Zobowiązanie – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – ujmuje się wtedy, gdy obowiązek świadczenia ma wiarygodnie określoną wartość.
W przypadku godzin ponadwymiarowych następuje to dopiero z chwilą sporządzenia i zatwierdzenia listy płac. Do tego momentu nie ma podstaw do tworzenia pozycji na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Dlatego na koniec października (lub innego miesiąca, w którym praca została wykonana) poprawną techniką jest ujęcie kosztu przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nie wykazywanie zobowiązania opartego jedynie na szacunku.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt praktyczny. Jeśli jednostka wykaże zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe pod datą 31 października, to automatycznie powstaną również zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego – z tytułu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy. Byłoby to ujęcie w niewłaściwym okresie, ponieważ naliczenie i wypłata wynagrodzenia nastąpią w listopadzie. Tym samym zobowiązania wynikające z deklaracji ZUS i zaliczki na podatek należy przypisać do listopada, a nie do października. [ramka 2 i przykład]
Księgowania krok po kroku
31 października – zapewnienie współmierności kosztów
Ujęcie szacunku wynagrodzeń za październikowe godziny ponadwymiarowe:
- Wn „404 – Wynagrodzenia”,
- Ma „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
3 listopada – lista płac i rozrachunki*
Przeksięgowanie RMK na zobowiązania wobec pracowników:
- Wn „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
- Ma „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
Naliczenie zaliczki PIT z listy płac:
- Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
- Ma „225 – Rozrachunki z budżetami”.
Składki ZUS finansowane przez pracownika:
- Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
- Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”.
Składki ZUS finansowane przez pracodawcę:
- Wn „405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
- Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”.
Wypłata wynagrodzenia „do ręki”:
- Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
- Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki”.
Przelewy PIT i ZUS w ustawowych terminach (listopad):
- Wn „225 – Rozrachunki z budżetami”, „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
- Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki”.
*Lista płac z 3 listopada – z pominięciem rozliczeń PPK
Przykład
Rozliczenie
Opis operacji:
W październiku nauczyciel zrealizował godziny ponadwymiarowe, za które wynagrodzenie zostanie naliczone na liście płac z 3 listopada i wypłacone 5 listopada. Koszt należy przypisać do października – w tym miesiącu jednostka ujmuje go przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W listopadzie, po sporządzeniu listy płac, koszt zostaje przeniesiony na konto rozrachunków z pracownikami.
Założenia:
- wynagrodzenie brutto za godziny ponadwymiarowe – 10 000 zł,
- składki ZUS pracownika – 1371 zł,
- zaliczka PIT – 1080 zł,
- składki ZUS pracodawcy – 1980 zł,
- kwota netto – 7549 zł.
Księgowania:
- 31.10 – zapewnienie współmierności kosztów:
• Wn „404 – Wynagrodzenia” 10 000 zł / Ma „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 10 000 zł.
- 03.11 – lista płac i rozrachunki:
• Wn „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 10 000 zł / Ma „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 10 000 zł,
• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1080 zł / Ma „225 – Rozrachunki z budżetami” 1080 zł,
• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1371 zł / Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 1371 zł,
• Wn „405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 1980 zł / Ma „229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 1980 zł,
• Wn „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 7549 zł / Ma „130 – Rachunek bieżący jednostki” 7549 zł.
Uwaga! Wynagrodzenie zostanie wypłacone 5 listopada, a przelewy do ZUS i urzędu skarbowego – będą zrealizowane w ustawowych terminach listopadowych.
Lista płac
Na 31 października nie można sporządzić listy płac. Można ją przygotować dopiero między pierwszym a piątym dniem roboczym kolejnego miesiąca. Wynika to ze zmienionego art. 39 ust. 4 Karty nauczyciela, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia, których wysokość można ustalić jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo „z dołu” – do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.
Skutkiem takiego rozwiązania jest to, że nie można sporządzić listy płac, dopóki nauczyciele wykonują pracę w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Sporządzenie jej wcześniej byłoby sprzeczne z zasadą, że wszystkie składniki wynagrodzenia muszą być znane i możliwe do zweryfikowania.
Z kolei pozostanie osoby naliczającej płace po godzinach pracy, aby sporządzić listę 31 października, może prowadzić do powstania roszczenia o nadgodziny – a więc generować dodatkowe koszty i komplikacje kadrowe.
Rb-28S i Rb-28 – co wykazać
W sprawozdaniach Rb-28S i Rb-28 wykazuje się bezsporne zobowiązania niespłacone na koniec okresu, wynikające z ewidencji rozrachunkowej, a nie z konta rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK).
Dlatego na dzień 31 października, gdy istnieje wyłącznie zapis na koncie „640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, kwota ta nie trafia do kolumny „Zobowiązania ogółem”.
Po sporządzeniu listy płac 3 listopada i ujęciu zobowiązania na koncie „231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, nie należy go wykazywać w sprawozdaniu Rb-28S lub Rb-28, ponieważ zostanie wypłacone najpóźniej do piątego dnia roboczego listopada.
Najczęstsze możliwe błędy
W praktyce jednostki często popełniają błędy przy ewidencji wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe po zmianach w Karcie nauczyciela. Do najczęstszych należą:
- ujmowanie „zobowiązania” na 31 października, mimo że nie ma jeszcze sporządzonej i zatwierdzonej listy płac – w tym dniu istnieje jedynie szacunek kosztu, który należy ująć przez bierne rozliczenia międzyokresowe,
- wykazywanie w sprawozdaniach Rb-28S lub Rb-28 „zobowiązań” z RMK, zamiast sald kont rozrachunkowych – tymczasem bierne RMK nie stanowią zobowiązania, lecz rezerwę na zobowiązania, wykazywaną w bilansie,
- przypisywanie kosztu wynagrodzenia do niewłaściwego miesiąca, np. ujęcie godzin ponadwymiarowych z września w kosztach października, co narusza zasadę współmierności kosztów i przychodów.
Uwaga! Każdy z powyższych błędów prowadzi do zniekształcenia sprawozdania budżetowego lub finansowego, dlatego przy rozliczaniu godzin ponadwymiarowych należy zachować spójność między zasadą memoriału, ewidencją rozrachunkową i momentem sporządzenia listy płac.
Próg istotności
Można oczywiście podnieść kwestię istotności, która w niektórych przypadkach mogłaby uzasadniać pominięcie rozliczeń międzyokresowych.
Nie można jednak progu istotności dowolnie określić w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości ani ustalić go na zbyt wysokim poziomie. Uproszczenia można stosować wyłącznie wtedy, gdy wynikają wprost z ustawy o rachunkowości.
W przypadku wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe należy pamiętać, że łączna suma tych świadczeń w skali roku stanowi istotną wartość, dlatego pominięcie RMK zwykle nie będzie uzasadnione.
Dlaczego ten próg nie może być zbyt wysoki? Oprócz przepisów ustawy o rachunkowości jednostki budżetowe – w tym szkoły – obowiązują również zasady gospodarki finansowej, a te wiążą się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zgodnie z art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem jest m.in. wykazanie w sprawozdaniach Rb-28 lub Rb-28S danych niezgodnych z ewidencją księgową. Przypomnijmy też, że art. 4 ustawy o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny i ujmowania operacji oraz zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Podsumowanie
Aby pogodzić nowy termin wypłaty z poprawnością ewidencji i sprawozdawczości, należy rozdzielić moment ujęcia kosztu od momentu powstania zobowiązania – koszt (np. za październik) ujmuje się przez bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto „640”), natomiast zobowiązanie – w dacie sporządzenia listy płac (konto „231”). W sprawozdaniach Rb-28S i Rb-28 należy wykazywać wyłącznie pozycje wynikające z kont rozrachunkowych, a nie z rozliczeń międzyokresowych.
Podstawa prawna
- ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1189)
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218)
- rozporządzenie ministra finansów z 13 września 2017 r, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
- rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 133)
