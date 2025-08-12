Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt ustawy tworzącej ramy potrzebne do korzystania z unijnego aktu o danych (Data Act – DA). Będzie on stosowany od 12 września, więc polskie przepisy zostaną uchwalone z opóźnieniem.

Czym jest Data Act?

Unijna regulacja wprowadza horyzontalne ramy wymiany danych między przedsiębiorstwami, między przedsiębiorstwami a konsumentami oraz między przedsiębiorstwami a administracją publiczną. Ma być przełomem w dostępie do danych przemysłowych, z których większość – według Komisji Europejskiej aż 80 proc. – obecnie nie jest wykorzystywana. Akt o danych to zmieni, bo usunie bariery w dostępie do informacji generowanych przez przedmioty podłączone do internetu, takie jak sprzęt gospodarstwa domowego, nowoczesne samochody (DA nie obejmuje smartfonów i komputerów). Dzięki temu np. inteligentną lodówkę zamiast w punkcie proponowanym przez producenta będzie można oddać do naprawy w innym, tańszym serwisie. Znikną też utrudnienia przy przenoszeniu danych związane ze zmianą dostawcy usług chmurowych.