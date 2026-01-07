W lipcu 2025 roku mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7 246,64 zł – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kwota ta była wyraźnie niższa od średniej płacy, różnica sięgnęła 18,3 proc.

Wzrost mediany wynagrodzeń w stosunku do 2024 roku

W porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku mediana wynagrodzeń wzrosła nominalnie o 9,1 proc. Natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca – względem czerwca 2025 r. – zwiększyła się o 1,5 proc.

Dane GUS pokazują również duże rozwarstwienie dochodowe. Najniżej zarabiające 10 proc. pracowników otrzymywało w lipcu 2025 roku pensje nieprzekraczające 4 666 zł brutto. Z kolei górne 10 proc. najlepiej wynagradzanych mogło liczyć na zarobki od 14 000 zł brutto wzwyż.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

Dla porównania, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w lipcu 2025 roku osiągnęło poziom 8 866,43 zł. Oznacza to nominalny wzrost o 8,2 proc. rok do roku, a w zestawieniu z czerwcem 2025 r. – o 1,1 proc.