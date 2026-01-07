– Michael był i zawsze pozostanie ukochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Nasze serca są głęboko zranione, opłakujemy stratę człowieka, który tak wiele znaczył dla wszystkich, którzy go znali i kochali – cytuje ABC News oświadczenie rodziny zmarłego.

Dzieci Ronalda Reagana

Michael Reagan był jednym z pięciorga dzieci byłego prezydenta, konserwatywnym komentatorem politycznym, który prowadził też ogólnokrajowy program radiowy. Został adoptowany przez Ronalda Reagana i jego pierwszą żonę, aktorkę Jane Wyman, kilka godzin po urodzeniu 18 marca 1945 roku.

Fundacja i Instytut Prezydencki Ronalda Reagana wspominali go jako „niezłomnego strażnika dziedzictwa swojego ojca”.

– Michael Reagan żył życiem ukształtowanym przez przekonania, cel i niezachwiane oddanie ideałom prezydenta Reagana. (…) Wykorzystywał swój głos, aby bronić wolności, osobistej odpowiedzialności i zasad, które definiowały prezydenturę jego ojca – stwierdził Fred Ryan, przewodniczący rady fundacji.

Michael Reagan zmagał się z nowotworem

Wiceprezes Young America’s Foundation Andrew Coffin wyjaśnił, że Michael Reagan zmarł po walce z rakiem.

Republikański prezydent miał z Jane Wyman również dwie córki – Maureen Reagan, aktywistkę polityczną, która zmarła w 2001 roku w wieku 60 lat, oraz Christine Reagan, zmarłą przy urodzeniu lub wkrótce potem – podaje biblioteka prezydencka. Ronald Reagan miał także dwoje dzieci ze swoją drugą żoną Nancy Reagan: aktorkę i pisarkę Patti Davis oraz Rona Reagana, komentatora politycznego.

Michaela Reagana przeżyła żona - Colleen, oraz ich dwoje dzieci - Ashley i Cameron.